7 filmes novos deliciosos para ver esse final de semana na Netflix e esquecer todos os problemas de 2021

Juntos Para Sempre (2019), Gail Mancuso

Buddy é um cachorro que vive alegremente em uma fazenda idílica no Michigan com o casal Ethan e Hannah. Na residência, também vivem Gloria, a nora viúva e alcoólatra, e sua filha, CJ. Buddy e a menina são extremamente apegados, mas quando a nora decide partir com CJ para o subúrbio de Chicago, logo o cachorro é diagnosticado com um câncer e morre. Após um breve interlúdio, ele reencarna em uma filhote, chamada Mollie, e procura por CJ. No entanto, essa não será a última vez que o animal realizará suas jornadas entre a vida e a morte para reencontrá-la.