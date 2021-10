7 filmes novos que acabaram de estrear na Netflix e deixarão seu final de semana extraordinário

Se você ainda não se empolgou com as novidades que chegam em outubro na Netflix, pode começar a se animar. A Revista Bula fez uma seleção do que vem por aí e que irá deixar seu final de semana muito mais intrigante, animado e especial. Entre as produções, que chegam de vários países, filmes com ideias inovadoras e autênticas, como “Buscando…”, de Aneesh Chaganty, que é completamente filmado a partir de telas de smartphones e computadores. Ainda, uma belíssima homenagem ao expressionismo alemão, com a produção de horror argentina “História do Oculto”, de Cristian Ponce. Além deles, outros que se destacam são “Entre Frestas”, de 2021, de Piotr Domalewski; “The Trip”, de 2021, de Tommy Wirkola; e “A Batalha Esquecida”, de 2020, de Matthijs van Heijningen Jr. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Entre Frestas (2021), Piotr Domalewski Ambientado na Polônia, nos anos 1980, o filme narra a história de Robert, um policial comunista que luta para rastrear um assassino em série que tem como alvo homens gays, em Varsóvia. Durante sua investigação, ele conhece Arek e decide usá-lo como informante. Conforme se aprofunda no caso, sua vida pessoal começa a ser afetada por seu trabalho.

The Trip (2021), Tommy Wirkola O romance entre Lars e Lisa já não é mais o mesmo. Vivendo uma crise em seu relacionamento, eles decidem se isolar em uma cabana à beira de um lago com o pretexto de se reconectarem. Secretamente, Lars planeja matar Lisa e vice-versa. Mas seus objetivos vão por água abaixo quando visitantes inesperados chegam e colocam suas vidas em um perigo ainda maior do que eles representam um para o outro.

A Batalha Esquecida (2020), Matthijs van Heijningen Jr. Durante a Batalha do Escalda, em novembro de 1944, três jovens de lados opostos da guerra veem seus destinos entrelaçados por suas escolhas. Um deles, é um piloto holandês lutando em favor dos nazistas. O outro, um piloto britânico. Ainda, uma jovem da resistência. Eles fazem o que podem para conseguir sua liberdade, mas acabam afetando as vidas uns dos outros.

Demais pra Mim (2020), Alice Filippi Marta é uma órfã de 19 anos que sofre de uma doença genética rara. Desde criança, ela está sempre acompanhada de seus melhores amigos, Jacopo e Federica, com quem se muda para a casa de seus falecidos pais. Em meio aos tratamentos para prolongar sua vida, os estudos de psicologia e o trabalho de meio expediente em um supermercado, Marta encontra tempo para stalkear Arustru, por quem está obcecada, mas sabe que é muita areia para o seu caminhãozinho. Quando ela finalmente consegue um encontro com o rapaz, eles se apaixonam, mas Marta não tem coragem de revelar a ele sobre sua doença, até que sua saúde declina gravemente.

História do Oculto (2020), Cristian Ponce Na última transmissão do programa mais popular da Argentina, “60 Minutos Antes da Meia-Noite”, o convidado é Adrián Marcato, líder de uma seita satânica, que está pronto para expor o governo, vinculá-lo a uma sociedade secreta e revelar os laços do presidente com o ocultismo. No decorrer da noite, coisas estranhas e macabras acontecem com os produtores do show.

Violet Evergarden (2020), Taichi Ishidate A orfã Violet Evergarden foi obrigada por seu país a lutar na guerra, onde perdeu as duas mãos e seu mentor, que morreu após dizer a ela que a amava. Traumatizada, seu consolo é se tornar ghostwriter e ajudar pessoas que não sabem ler ou escrever a expressarem seus sentimentos por meio de cartas. Um dia, ela encontra uma correspondência com uma letra similar a de seu mentor, fazendo com que ela confronte seus traumas passados e investigue a origem do documento.