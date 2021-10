7 filmes fascinantes na Netflix que valerão cada segundo do seu final de semana

Mulheres Ocultas (2020), Joseph Chen-Chieh Hsu

O filme gira em torno das mulheres da família Lin em uma série de sequências dos tempos atuais e de flashbacks. Lin Shoying é a matriarca da família e está prestes a comemorar seu aniversário de 70 anos. No entanto, os planos das festividades são interrompidos quando a família recebe a notícia da morte de seu marido, que havia partido anos atrás. Em torno do caixão, cada membro da família relembra de sua relação com o falecido. As mulheres da família Lin começam a descobrir a vida que seu pai distante deixou para trás.