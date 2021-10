10 filmes de sobrevivência na Netflix, baseados em fatos, que provam que a vida é mais estranha que a ficção

O Cerco de Jadotville (2016), Richie Smyth

Em setembro de 1961, aproximadamente 150 soldados irlandeses, parte de uma força de paz da ONU ancorada em Jadotville, no Congo, são atacados por mais de três mil mercenários. São seis dias de batalha, com as forças militares em menor número, com menos armas e munições e totalmente oprimidos. Após alguns dias em que fica claro que nenhuma ajuda será enviada, a Companhia A, liderada pelo comandante Pat Quinlan, continua lutando contra todas as probabilidades até o fim.