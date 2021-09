7 filmes na Netflix que são um chute no estômago

O cinema, assim como as outras artes, reflete o mundo, a vida, nossa relação com os outros, nossos sentimentos mais profundos, dolorosos ou vergonhosos. Esse espelho nos coloca diante das coisas que relutamos em confrontar. Mas é preciso, de vez em quando, ter olhar crítico, pensar e se reconstruir. Essa lista inclui filmes que irão te fazer refletir sobre as dores existenciais e sociais e irão impactar sua mente com a sutileza de um paquiderme. Entre as produções, “O Poço”, de 2019, de Galder Gaztelu-Urrutia; “1922”, de 2017, de Zak Hilditch; e “Cargo”, de 2017, de Ben Howling e Yolanda Ranke. Os títulos estão organizados de acordo com a data de lançamento e não possuem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

O Poço (2019), Galder Gaztelu-Urrutia “O Poço” é uma espécie de prisão vertical com centenas de andares, onde as pessoas são colocadas para serem punidas ou em troca de algo que desejam muito. Duplas são distribuídas por andar aleatoriamente e trocadas a cada mês. No centro do lugar, desce uma plataforma, onde é colocada a comida. As refeições são oferecidas de cima para baixo, proporcionando fartura para aqueles que estão em andares superiores e escassez para quem está embaixo.

1922 (2017), Zak Hilditch Wilfred James é um fazendeiro no Nebraska com uma esposa amarga, chamada Arlette, e seu filho leal, Henry. Arlette claramente não gosta da vida no campo e deseja vender sua metade da fazenda para uma empresa local. Wilf tem arrepios de pensar na possibilidade de se mudar para a cidade. Ele decide que a única forma de solucionar esse dilema é matando Arlette, e convence seu filho de ajudá-lo. No entanto, ele terá de enfrentar as consequências inesperadas de suas escolhas.

Cargo (2017), Ben Howling e Yolanda Ramke Em um mundo pós-apocalíptico, um vírus exterminou quase toda a raça humana. Ao serem contaminadas, as pessoas ainda possuem 48 horas antes de se tornarem mortas-vivas. Andy, sua esposa Kay e a bebê do casal, Rosie, vasculham os detritos do mundo anterior em busca de abrigo e comida e tentam sobreviver à maior ameaça: outros humanos. Quando Rosie é mordida por um dos zumbis, Andy tenta desesperadamente levá-la a um hospital e salvá-la. Mas, no meio do caminho, ela o morde. Andy terá de empreender uma jornada de resistência para encontrar um lugar seguro para Rosie, antes de se transformar em um morto-vivo.

Jogo Perigoso (2017), Mike Flanagan Durante as férias em uma casa remota, o advogado de sucesso Gerald algema sua esposa, Jessie, na cabeceira da cama em um momento íntimo do casal. Ela não se sente confortável e pede para que o marido retire as algemas, mas Gerald está animado e se nega. No entanto, antes que qualquer coisa aconteça, ele sofre um ataque cardíaco e cai morto em cima dela. Ao empurrar o corpo, Jessie fica aterrorizada com a situação. Distante demais para que qualquer pessoa escute seus gritos de socorro, ela continua algemada à cama. No entanto, a noite irá trazer sustos ainda muito maiores.

Amores Canibais (2016), Ana Lily Amirpour Em um futuro pós-apocalíptico, humanos se unem em grupos para lutar e sobreviver. Quando Arlen é capturada no deserto por um bando de canibais, suas hipóteses de sair ilesa ficam praticamente escassas. Após perder uma perna e um braço, um romance peculiar com um dos canibais será sua única maneira de escapar.

O Homem nas Trevas (2016), Fede Alvarez Rocky, Alex e Money invadem casas asseguradas pela empresa do pai de Alex. Nas residências, roubam os pertences dos moradores para vendê-los. Um dia, ficam sabendo que um idoso cego guarda 300 mil dólares em sua casa. O dinheiro havia sido ganho de indenização pela morte da filha. O roubo, no entanto, não termina bem. O idoso é um ex-soldado mentalmente perturbado capaz de qualquer coisa contra os invasores.