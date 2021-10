7 ótimos filmes novos que chegam à Netflix em outubro de 2021

There’s Someone Inside Your House (2021), Patrick Brice

Makani Young é uma adolescente que se muda do Havaí para Osborne, no Nebraska, com sua avó. Com uma bagagem de segredos do passado, ela tenta recomeçar sua vida em um lugar novo. Mas, conforme a formatura se aproxima, um serial killer mascarado começa a aterrorizar os estudantes da turma de Makani, no ensino médio. Ela e outros alunos se unem para descobrir a identidade do assassino, antes que se tornem as próximas vítimas.