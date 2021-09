10 melhores filmes do catálogo da Netflix no Brasil

A Netflix pode não ser o maior serviço de streaming no Brasil, mas é o maior do mundo. E, mesmo tendo amargado uma perda de 0,43 milhões de assinantes nos Estados Unidos e Canadá no segundo trimestre de 2021, teve autoconfiança suficiente para subir o valor das assinaturas em 22% no Brasil, um de seus maiores públicos no mundo. Vale ressaltar que o mercado está cada vez mais competitivo e novas plataformas tem dominado a preferência dos espectadores. Mesmo assim, a Netflix é uma gigante, que entrega constantemente conteúdos novos, originais e de qualidade para seus clientes e se mantendo entre os serviços de streaming mais contratados do planeta. E é pensando nessa programação que a Revista Bula decidiu selecionar os melhores filmes da plataforma no Brasil. Entre eles, “Batman: O Cavaleiro das Trevas”, de 2008, de Christopher Nolan; “Matrix”, de 1999, de Lana Wachowski e Lilly Wachowski; e “Gladiador”, de 2000, de Ridley Scott. Os títulos estão selecionados de acordo com a nota no IMDb.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Batman: O Cavaleiro das Trevas (2008), Christopher Nolan Coringa ascende em Gotham como um dos mais aterrorizantes criminosos de todos os tempos, após um assalto a banco impressionante. O caos toma conta das ruas da cidade, que está dominada por criminosos que lutam pela supremacia. Os olhos dos cidadãos estão sobre o promotor público, Harvey Dent, que promete dar um fim ao crime organizado. Outro farol de esperança em Gotham é o tenente Jim Gordon, um policial honesto que trabalha em parceria com Batman. Quando Coringa é incumbido pelo sindicato do crime de assassinar Batman, Bruce Wayne decide investir sua influência financeira em Harvey Dent.

Matrix (1999), Lana Wachowski e Lilly Wachowski Thomas A. Anderson é um gênio da computação que atua como hacker sob o codinome Neo. Uma mulher misteriosa, Trinity, entra em contato com ele e lhe oferece dois comprimidos: um azul e outro vermelho. Ao escolher o vermelho, Neo é levado para uma nave, onde uma tripulação de hackers atua sob a liderança de Morpheus. A pílula vermelha traz a consciência de que o mundo que acreditam ser real, na verdade, é apenas a Matrix, um universo que simula o mundo com realidades programadas por uma inteligência cibernética do mal.

Gladiador (2000), Ridley Scott Em Roma, 180 d.C., o idoso imperador Marco Aurélio está em seu leito de morte. Ele nomeia seu leal e triunfante general Máximo Decimus Meridius como seu sucessor e protetor do império. No entanto, seu filho desequilibrado, Commodus, tem outros planos. Cego de ciúmes, Comodo ordena que o herói romano seja executado e assume o lugar de seu pai como César. Máximo acaba se tornando escravo do ex-gladiador Proximo, no Norte da África. Ao se reerguer e se tornar também gladiador, Máximo retorna à Roma, pegando Commodus de surpresa.

Django Livre (2012), Quentin Tarantino No fim da década de 1850, um ex-dentista que se tornou um caçador de recompensas, dr. King Schultz, compra um escravo e lhe dá liberdade para que ele o ajude a caçar homens procurados pela justiça. Django, o ex-escravo, está disposto a ajudar Schultz para que depois corra ao resgate de sua esposa, Broomhilda, vendida para um fazendeiro. O destino conduz Schultz e Django até Candieland, uma propriedade em que o dono é um homem terrível e implacável, que pratica as maiores atrocidades contra negros com ajuda de seu escravo Stephen.

Amnésia (2000), Christopher Nolan Leonard Shelby tem perda de memória de curto prazo após sua casa ser invadida, ocasião em que sua esposa foi estuprada e assassinada. Leonard busca o responsável pelo crime, mas sua impossibilidade de construir novas memórias desde o ocorrido dificulta sua missão. Enquanto luta em busca de vingança, acredita que fotos de Polaroid e tatuagens marcadas em seu corpo são evidências e pistas que o ajudarão a encontrar o que procura.

Bastardos Inglórios (2009), Quentin Tarantino Na França ocupada pela Alemanha nazista, a refugiada judia Shosanna Dreyfus testemunha o coronel Hans Landa massacrar sua família. Escapando por pouco com vida, ela planeja sua vingança. Anos depois, um herói de guerra alemão se interessa por Shosanna e organiza uma estreia de filme no cinema em que ela dirige. Com a promessa da presença dos maiores oficiais nazistas, o evento chama a atenção dos Bastardos, um grupo de soldados guerrilheiros judeus-americanos, comandado pelo tenente Aldo Raine. Conforme o grupo avança e os planos de vingança da jovem são colocados em prática, seus caminhos se cruzam em uma noite fatídica que muda a história para sempre.

Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças (2004), Michel Gondry O solitário Joel finalmente encontra o amor ao conhecer Clementine, uma jovem problemática com medo de se apegar emocionalmente. Quando o relacionamento entre eles começa a ficar turbulento, Clementine decide contratar um serviço chamado “Lacuna”, que irá apagar as memórias que possuem Joel. Ao saber que Clementine realizou o procedimento, ele também contrata a empresa para apagá-la de sua mente.

Ilha do Medo (2010), Martin Scorsese Teddy é um detetive que viaja até uma ilha, onde fica um hospital psiquiátrico, para investigar o desaparecimento de uma das internas. Acompanhado de seu parceiro, Chuck, eles encontram a resistência de todos para obter informações e desvendar o caso. Enquanto uma rebelião é deflagrada no local, Teddy tem seus próprios fantasmas do passado que o assombram e que precisa encarar.

Mad Max: Estrada da Fúria (2015), George Miller Reboot da trilogia de “Mad Max”, estrelada por Mel Gibson. No título mais recente da franquia, os caminhos do andarilho Max se cruzam com o de Imperator Furiosa, que lidera um grupo de mulheres contra um governante tirânico. Juntas, elas lutam por sua liberdade e buscam sua terra natal. Tudo ocorre no já conhecido deserto pós-apocalítico, em que água é um dos bens mais valiosos.