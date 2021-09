10 filmes mais vistos da história da Netflix, em língua não inglesa

Modo Avião (2020), César Rodrigues

Ana é uma influencer com um contrato com uma grande empresa e é obcecada em postar fotos de tudo que faz durante o dia na web. Quando sofre um acidente de carro, exatamente por prestar mais atenção ao celular que ao trânsito, ela é levada para morar com seu avô no campo, onde a torre de internet fica distante o suficiente para ela não ter sinal. O acidente irá ensinar Ana a se curar do vício por mídias sociais, se aproximar do avô e do pai e reacender seu interesse em desenhar roupas.