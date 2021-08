10 obras-primas desconhecidas na Netflix

O Menino Que Lia Cartas (2019), Sibusiso Khuzwayo

Siyabonga é um menino de 12 anos, de Joanesburgo, que é enviado a uma aldeia em KwaZulu-Natal para morar com sua avó enquanto seus pais resolvem problemas conjugais. Ao passar o tempo lendo cartas para os aldeões, descobre que as palavras têm o poder de colocar sorriso no rosto das pessoas. No entanto, ele descobre que as palavras também podem trazer tristeza, quando uma carta com más notícias pousa em suas mãos.