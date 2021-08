20 melhores filmes da Netflix em 2021 até agora

Em 2021, a Netflix estreou, entre filmes, séries e realitys, mais de 100 produções originais, batendo o recorde do mercado mundial de entretenimento. Mesmo o aumento gradual do valor da mensalidade e o surgimento de concorrentes de peso não foram suficientes para afugentar os assinantes. O serviço, que tem em seu catálogo obras aclamadas pela crítica e pelo público, consolida-se em 2021 como o maior streaming do mundo. A Revista Bula fez uma seleção com os 20 melhores filmes lançados em 2021, até agora, com base nas notas atribuídas nos sites IMDb e Rotten Tomatoes. Destaque para as animações “A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas”, de Michael Rianda e Jeff Rowe; e “A Jornada de Vivo”, de Kirk DeMicco e Brandon Jeffords; as comédias dramáticas indianas “Beleza Avassaladora”, de Vinil Mathew; e “Garota Estranha”, de Umesh Bist; e os dramas “A Escavação”, de Simon Stone; e “O Tigre Branco”, dirigido por Ramin Bahrani. Os filmes estão listados por ordem alfabética.

A Escavação, Simon Stone Em 1939, Edith Pretty, uma proprietária de terras em Suffolk, na Inglaterra, contrata o arqueólogo autodidata Basil Brown para escavar sua propriedade. Quando um navio com rebites de ferro é descoberto por Brown no terreno, indicando que uma pessoa importante, provavelmente um rei, estava enterrado nele, o Museu Britânico assume a escavação. Há pressa no ar para finalizar o serviço enquanto o rádio dá notícias concisas sobre a chegada da guerra.

A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas, Michael Rianda e Jeff Rowe A tecnologia criou um abismo entre Katie e seu pai, Rick. Enquanto ela produz vídeos virais para o YouTube, o pai não tem ideia de como usar um smartphone. Além disso, as personalidades de ambos são bem diferentes. Katie planeja estudar cinema e seguir seus sonhos, já o pai pertence a uma geração que não sabe como expressar seus sentimentos. Para se aproximar da filha, Rick decide que toda a família irá levar Katie até a faculdade para uma última viagem juntos. No meio do caminho, um estranho evento apocalíptico fará com que robôs decidam dominar o mundo.

A Jornada de Vivo, Kirk DeMicco e Brandon Jeffords “A Jornada de Vivo” é o primeiro musical da Sony Pictures Animations e a terceira colaboração com a Netflix, depois de “A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas” e “Din e o Dragão Genial”. Com uma história comovente e cenários extraordinários, o filme segue Vivo, um jupará que faz números musicais pelas ruas de Havana, em Cuba, com seu dono, Andrés. A dupla é unida por um amor incondicional pela música. Um dia, Andrés recebe a carta de um antigo amor, e agora cantora famosa, Martha, o convidando a um de seus shows para que se reconectem. No entanto, uma tragédia acontece antes que o reencontro ocorra. Vivo e a sobrinha de Andrés, Gabi, saem em uma jornada emocionante para entregar uma mensagem de amor escrita há muitos anos pelo músico para Martha em forma de canção.

A Última Carta de Amor, Augustine Frizzell Em 1960, Jennifer sofre um grave acidente de carro e tem amnésia. Ela tenta lentamente reconstruir sua vida com seu rigoroso marido, até que encontra uma série de cartas de amor endereçadas a ela e assinadas apenas pela letra B, indicando que ela mantinha um relacionamento extraconjugal. Décadas mais tarde, uma das cartas é encontrada pela jornalista Ellie, que fica obcecada em unir novamente os protagonistas deste amor proibido.

Beleza Avassaladora, Vinil Mathew Rani se casa com Rishu, mas ambos possuem personalidades muito diferentes. Por um lado, Rishu sempre trilhou um caminho linear. Ele é subjugado, inocente, tímido e sem muita ambição. Rani, por outro lado, é vivaz. Ela é vibrante e anseia por emoção na vida a cada momento. Os primeiros dias do casamento não vão muito bem. Rani é considerada rebelde e a família de Rishu recebe muitas reclamações da nora. Rishu, por outro lado, está apaixonado. Quando o primo de Rishu, Neel, entra em cena, Rani fica fascinada, o que a leva a dar alguns passos errados.

Cidade de Gelo, Michael Lockshin Matvey, de 18 anos, é um jovem pobre que trabalha como entregador em uma famosa padaria de São Petersburgo. O que tem de mais precioso na vida são seus patins de prata, herança deixada por seu pai. Os patins são seu ganha-pão, já que são o meio de locomoção do rapaz, conhecido por sua rapidez e agilidade sobre as lâminas. Quando Matvey é demitido, se vê envolvido com uma gangue de batedores de carteira para sobreviver. Um dia, conhece a jovem aristocrata Alisa, por quem se apaixona.

Din e o Dragão Genial, Chris Appelhans Din é um estudante universitário que ganha um bule de chá de um idoso. No recipiente contém um dragão mágico que pode lhe conceder três pedidos. O dragão, chamado Long, pretende atender rapidamente três desejos de Din para que possa finalmente cumprir sua missão de servir a dez mestres e ser libertado no mundo espiritual. No entanto, Din pretende usar seus pedidos gradualmente para se reconectar com Lina, sua amiga de infância, que se tornou muito rica e inacessível.

Dois Estranhos, Travon Free e Martin Desmond Roe Um jovem negro vive em Nova York e tenta voltar com seu cachorro para casa após o primeiro encontro com uma mulher. No caminho, é confrontado por um policial, que o mata durante uma abordagem agressiva. No entanto, ele está preso em um loop temporal, em que ele sempre tenta voltar para casa, mas revive sua morte 99 vezes.

Filhos de Istambul, Can Ulkay Em um bairro pobre de Istambul, profundamente marcado pela imigração, Mehmet administra o lixão local. Ele sempre ajuda os que precisam, principalmente aqueles que não tem onde morar, pois também já foi sem teto. Um dia, Mehmet encontra um garoto de 8 anos dentro de um saco de lixo e decide procurar a família da criança. Mas, com o passar do tempo, ele fica profundamente apegado ao garoto.

Garota Estranha, Umesh Bist Sandhya é uma jovem viúva que perdeu o marido apenas cinco meses após o casamento. Incapaz de sentir a dor do luto por um homem praticamente estranho, já que o casamento fora arranjado e os dois haviam se conhecido apenas no dia da cerimônia, Sandhya passa a ser mal-vista pelos parentes do marido. Quando a família do falecido descobre uma herança inesperada destinada à Sandhya, eles irão brigar para disputar o dinheiro.

Malcolm e Marie, Sam Levinson O filme gira em torno de uma discussão entre um casal de Hollywood. Malcolm é um renomado cineasta que se esquece de agradecer a esposa, Marie, em seu discurso de estreia de um filme. Em êxtase com o evento, Malcolm divaga sobre o sucesso de sua produção, que fala da vida de um viciado em drogas, inspirada na recuperação de Marie.

Moxie: Quando as Garotas Vão à Luta (2021), Amy Poehler A tímida Vivian, de 16 anos, passa despercebida em sua escola, onde os meninos publicam uma lista anual em que avaliam as garotas de acordo com atributos físicos. Quando ela testemunha a nova aluna, Lucy, sendo assediada por Mitchell Wilson, visto como uma liderança entre os garotos da escola, ela é confrontada a analisar o comportamento machista do ambiente escolar. Percebendo que todas as alunas simplesmente toleram atitudes inaceitáveis dos colegas do sexo masculino, ela decide publicar um zine com denúncias.

O Tigre Branco, de Ramin Bahrani Balram é um jovem ambicioso, que teve a má sorte de nascer em uma casta subalterna em Laxmangarh, na Índia. Para escapar da miséria, ele se muda para Nova Délhi e se candidata à vaga de motorista na mansão do mafioso Cegonha. No cargo, ele busca ganhar a confiança do chefe por meio de seu filho, Ashok, para ascender socialmente. No entanto, após um acidente com vítima fatal, Balram é pressionado para assumir a culpa no lugar da noiva de Ashok, Pinky, o que o lembra qual sua real posição na sociedade.

Oxigênio (2021), Alejandre Aja Liz acorda sem suas memórias e sem, ao menos, lembrar o próprio nome em uma câmara criogênica. Trancada e isolada apenas com MILO, uma inteligência artificial, ela precisa juntar pistas e fragmentos de memórias para descobrir como foi parar ali e os motivos. Enquanto remonta o quebra-cabeça em sua mente, ela luta contra o tempo, antes que seu oxigênio acabe.

Palavras que Borbulham como Refrigerante, Kyohei Ishiguro Cherry, um estudante japonês do ensino médio, tem como hobby a escrita, mas é péssimo em se comunicar com os outros. Enquanto isso, uma garota chamada Smile também tem vergonha de conversar com as pessoas por conta de um aparelho que tem em seus dentes. No entanto, suas vidas viram de cabeça para baixo quando se encontram pela primeira vez em um shopping. O romance floresce por meio da música, vídeos e poemas.

Paternidade, Paul Weitz Matt Logelin perdeu a esposa durante o parto de sua filha, Maddy. Ele recebe a inesperada incumbência de criar uma criança sozinho. Enquanto Matt enfrenta os desafios de ser um pai solo, os colegas de trabalho, a sogra e outras pessoas passam a questionar sua capacidade de criar a filha fora de um modelo considerado socialmente “adequado”. Ele está determinado a provar que todos estão errados. Em alguns momentos, contará com a ajuda de amigos e familiares, mas a maior parte do tempo, Matt terá de confrontar os problemas da paternidade sozinho.

Pieces of a Woman, Kornél Mundruczó Sean trabalha na construção de uma ponte em Boston e deixa o local para ficar com sua companheira, Martha, que está grávida em casa. O primeiro bebê do casal nascerá a qualquer momento. Quando chega a hora, a obstetra não está disponível, então é enviada uma parteira substituta. Ela acompanha todos os estágios com Martha em um parto domiciliar que aparentemente transcorre dentro do script. Quando o bebê sai e se ouve o primeiro choro, os pais o seguram, em êxtase. A parteira dá um suspiro de alívio. Mas o momento de felicidade é passageiro e logo algo dá errado.

Rompendo Barreiras: Nosso Planeta, Jon Clay O pesquisador de Impacto Climático Johan Rockstrom separou dados científicos complexos em um resumo acessível do estado geral de saúde da Terra. No documentário, Rockstrom aborda uma lista de nove categorias, que vão do aquecimento global ao fim da água potável, da saúde das florestas tropicais aos poluentes produzidos pelo homem. Vemos ilustrações animadas que mostram como, em alguns casos, as ações humanas causaram mudanças ambientais que não poderão ser desfeitas.

Samurai X: A Origem, Keishi Ohtomo Antes de Himura Kenshin conhecer Kaoru, ele era um terrível assassino conhecido como Hitokiri Battousai. O longa-metragem conta a história de quando Kenshin, ainda jovem, se torna o assassino número um da Era Meiji. Mostra sua luta contra o Shogunato durante os últimos dias da era Tokugawa, e como ele ganha a famosa marca “X” em sua bochecha esquerda. Nos primeiros dias de Himura Kenshin como Hitokiri Battousai, ele conhece Yukishiro Tomoe, uma bela jovem aparentemente serena, mas sempre com uma expressão triste. Battousai e Tomoe se apaixonam, mas ele não sabe que Tomoe carrega um grande fardo em seu coração que mudaria a vida de ambos para sempre.

Seaspiracy: Mar Vermelho, Ali Tabrizi À princípio, o filme seria uma celebração ao mar, grande paixão do cineasta Ali Tabrizi. Com os avanços de sua pesquisa e material de filmagem, a produção tomou um olhar crítico sobre a indústria global da pesca. O documentário analisa como o ser humano tem impactado de maneira negativa os oceanos. Ainda, como as ações das pessoas tem provocado uma destruição ambiental generalizada e irreversível.