5 filmes na Netflix que causam emoções extremas

The Leisure Seeker (2017), Paolo Virzì

Road movies têm o condão de transportar mais do que personagens e atores — levam também a história e o espectador ao longo das descobertas que um bom filme propicia. Com “The Leisure Seeker”, o diretor Paolo Virzì, do excelente “Capital Humano” (2013), apresenta uma história comovente, engraçada, analítica, e, sobretudo, bem contada, graças ao casal de protagonistas, veteranos com uma bagagem digna de registro. Ella, de Helen Mirren, é uma mulher simples, prática, sem muito requinte e com muitas dores, mas que permanece casada com John, incorporado por Donald Sutherland, um intelectual que começa a acusar o flagelo do mal de Alzheimer. Antes que seja tarde — e a morte não é uma questão aqui —, decidem partir em viagem até a Florida, no sul dos Estados Unidos, a fim de conhecer a casa onde morou o escritor Ernest Hemingway (1899-1961), ganhador do Prêmio Nobel de Literatura de 1954, o ídolo maior de John. O contraste entre os dois é o sal do filme, e por tão autêntico, por tão espontâneo, é garantia de riso frouxo para o espectador. Mirren é uma atriz formidável, conhecida do grande público graças à sua interpretação vívida (e humana) da gélida Elizabeth II em “A Rainha” (2006), mas Sutherland é quem se apossa mesmo da trama. O ator está completamente à vontade na pele de John. A sintonia que demonstra com o personagem, a quem não dá refresco e mantém em rédea curta, nunca se permitindo resvalar em caricaturas grosseiras — ainda que se exceda um pouco nas diversas gags do texto, especialmente as tratam do Alzheimer — é tocante. Virzì chega a abordar (tibiamente, até porque não era esse o seu propósito fundamental) o pouco caso do sistema público de saúde americano — famoso por sua péssima qualidade — para com os velhos. John é um simpatizante do finado Donald Trump, o que se configura um escorregão daqueles do roteiro quanto à coerência. A trilha, cuidadosamente pensada, faz menção à vida em liberdade ao recordar Janis Joplin (1943-1970) em “Me & Bobby McGee”, romântica na medida. “The Leisure Seeker” é mais uma prova — e um estímulo — de que envelhecer e encaminhar-se para o fim inescapável não precisa nenhum drama. Se a vida é uma eterna busca por prazer, o fim da história tem de manter esse tom.