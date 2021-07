10 melhores séries da Netflix de 2021

O Emmy está para a televisão como o Oscar está para o cinema. Na vida de todos os envolvidos nas produções das séries, minisséries e filmes para a tevê, o reconhecimento é um marco na carreira e pode impulsionar a alçar voos mais altos. Para a Netflix, ter tantos títulos indicados reforça a qualidade de suas obras e conteúdos, reafirma o respeito conquistado com a crítica e, consequentemente, faz crescer e consolidar cada vez mais seu público. Com base nas indicações do Emmy 2021, essas são as melhores séries disponíveis no catálogo da plataforma. Entre elas, “Halston”, de 2021, dirigida por Daniel Minahan; “Bridgerton”, de 2020, criada por Chris Van Dusen; e “Emily em Paris”, também de 2020, de Darren Star. Os títulos estão organizados conforme o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

1 — The Crown (2016), Peter Morgan Os episódios revelam os bastidores por trás da vida pública da Rainha Elizabeth II e aborda acontecimentos que antecedem seu casamento com o Príncipe Philip. Aos 25 anos, assim que ela começa se estabelecer como uma esposa e mãe, seu pai, o Rei George VI, morre de câncer de pulmão. Como herdeira do trono, Elizabeth tem que se ajustar para assumir como monarca de uma nação recém-saída da guerra. Ao seu lado, o primeiro-ministro Winston Churchill, que a auxilia a compreender os pormenores do jogo político.

2 — O Gambito da Rainha (2020), Scott Frank e Allan Scott Beth Harmon é uma órfã com inteligência acima da média e que um dia descobre que o zelador do orfanato em que vive joga xadrez no porão. Interessada, a menina pede para que o homem a ensine a jogar. Anos mais tarde, Beth se torna especialista em xadrez. Ao ser adotada por um casal, a liberdade fora do orfanato lhe dará oportunidade de mostrar suas habilidades com o tabuleiro em torneios nacionais e internacionais.

3 — Bridgerton (2020), Chris Van Dusen Em 1813, Daphne Bridgerton é apresentada à sociedade londrina na esperança de conseguir um marido adequado. Seu irmão mais velho, com seu olhar perspicaz, no entanto, torna tudo mais complicado ao impedir que a maioria dos candidatos consiga ir muito longe. Daphne tenta cumprir todas as regras sociais e as expectativas impostas às mulheres de sua época. Mas ela é jovem e ingênua demais e está prestes a descobrir que o mundo não é exatamente o que imaginava.

4 — Pose (2018), Ryan Murphy e Brad Falchuk Ambientada no final dos anos 1980, “Pose” é um musical que narra a história de Blanca, uma mulher trans que descobre ser HIV positivo. Ela decide transformar a residência onde mora na chamada Casa Evangelista, um local que abriga jovens LGBTQIA+ que não têm onde morar. Lá a comunidade também organiza concursos e bailes, durante o período de ascensão da cultura de luxo em Nova York.

5 — O Método Kominsky (2018), Chuck Lorre Sandy Kominsky é um ator que já havia sido famoso, mas agora ganha a vida como professor de atuação. Ele e seu melhor amigo, Norman Newlander, que também é seu agente, navegam juntos pelos altos e baixos do envelhecimento. Enquanto Norman lida com o luto pela perda recente da esposa, Sandy recebe uma nova oportunidade no amor com uma de suas alunas de atuação, por quem tem sentimentos profundos, mas é atrapalhado por sua inabilidade em fazer o relacionamento dar certo.

6 — Cobra Kai (2018), Jon Hurwitz e Josh Heald Se passaram 30 anos desde o confronto no All Valley Karate Tournament e Johnny Lawrence, um dos lutadores, se tornou um desempregado que vive de bicos e se sente frustrado por ter desperdiçado sua vida. Quando Johnny resgata o jovem Miguel de valentões, ele se sente inspirado a reiniciar o notório dojo Cobra Kai. No entanto, quando seu antigo rival, Daniel LaRousso, fica sabendo, também decide abrir seu próprio dojo, reascendendo a antiga competição entre eles.

7 — Emily em Paris (2020), Darren Star Emily Cooper é uma jovem publicitária em uma grande companhia americana. Quando sua chefe engravida, ela terá de substituí-la em uma transferência para uma agência em Paris. Animada para o novo desafio, Emily se depara com a resistência dos novos colegas de trabalho em aceitar suas ideias, sofre com o choque cultural e se vê diante de obstáculos maiores que havia imaginado.

8 — Ratched (2020), Ryan Murphy e Evan Romansky Em 1947, na Califórnia, quatro padres católicos são assassinados por Edmund Tolleson, que é transferido para o Hospital Estadual Lucia. O local é um centro psiquiátrico que passa por dificuldades financeiras. Lá, Tolleson será submetido a uma avaliação psiquiátrica que determinará se ele está apto a ser julgado. Ratched, cujo passado está profundamente entrelaçado com o de Edmund, consegue emprego no local para tentar salvá-lo.

9 — Halston (2021), Daniel Minahan A série conta a história de Roy Halston, um designer de moda feminina dos Estados Unidos, considerado gênio nos anos 1970. Os episódios narram momentos-chave na jornada de Halston, desde sua infância até a criação do famoso chapéu Pillbox, de Jack Kennedy, e roupas para Liza Minnelli. Após a fama, sua previsível queda motivada por traições corporativas e pessoais, excesso de cocaína, promiscuidade e acessos de raiva.