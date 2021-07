10 filmes na Netflix para comemorar o Dia do Rock 2021

The Other One: The Long, Strange Trip of Bob Weir (2014), Mike Fleiss

Dividido em seis atos que mais seguem uma temática que cronologia, é como se o espectador acompanhasse uma série de curtas-metragens envolventes. De um jovem que abandonou a escola para seguir o grupo de doidões do Merry Pranksters, Bob se tornou pai de família e depois percorreu seu caminho até o estrelato como guitarrista do Grateful Dead. O documentário e filme-concerto traz imagens de arquivos e entrevistas com colegas de banda, contemporâneos, seguidores, família e o próprio Bob Weir.