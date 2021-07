Boa parte do acervo de um dos museus mais respeitáveis do mundo está à disposição do público em formato digital — e de graça. O Metropolitan Museum of Art, de Nova York, persiste em sua empreitada de tornar a arte cada vez mais presente na vida das pessoas. São mais de 600 livros com download gratuito. Lançados entre os anos 1960 e 2020, estão em catálogo títulos que tratam dos tópicos mais diversos, como a vasta produção do pintor italiano Michelangelo Merisi, que entrou para a história como Caravaggio (1571-1610), e a moda quando da eclosão da Revolução Francesa, em 1789. Além de publicações que abordam o fazer artístico em si e o enquadram segundo determinados critérios — a arte na Espanha muçulmana, as esculturas em marfim na África, a influência da navegação no comércio de obras de arte —, há perfis biográficos de gênios como Leonardo da Vinci (1452-1519), Michelangelo (1475-1564), Rembrandt (1606-1669), Monet (1840-1926) e Pablo Picasso (1881-1973).



A relação entre os trabalhos e o contexto histórico em que vieram à luz não é mero acaso, e a seleção compõe um estudo acerca da arte e sua relevância ao longo da história das civilizações. É como se o museu quisesse transmitir a quem realiza a pesquisa a impressão de o visitante estar fazendo uma viagem ao redor do mundo — e nas mais diversas quadras do tempo.



Os livros estão disponíveis para download no formato PDF ou podem ser lidos on-line. Também existe a possibilidade de comprá-los em formato impresso.



Clique no link para acessar: Mais de 600 livros de arte para download gratuito