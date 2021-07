10 filmes atordoantes na Netflix que ultrapassam os limites da linguagem cinematográfica

Há quem pense que todas as histórias possíveis já foram contadas no cinema. Ledo engano. O cérebro é uma das mais poderosas ferramentas existentes e possui recursos ilimitados. A prova disso é essa lista de títulos selecionados pela Revista Bula com histórias mirabolantes que deixam qualquer pessoa atordoada. Entre os títulos, “Velvet Buzzsaw”, que narra a trajetória obscura de uma curadora de artes que encontra pinturas notáveis que acabam trazendo maldição para todos que as tocam; “Black Mirror: Bandersnatch”, um filme interativo da Netflix em que o espectador escolhe os rumos dessa história psicodélica; “Cam” sobre uma garota que fica famosa fazendo perfomances em transmissões eróticas na internet, mas um dia se depara com uma espécie de clone que usurpou sua identidade. Os títulos estão organizados conforme o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Velvet Buzzsaw (2019), Dan Gilroy Josephina é assistente de uma poderosa curadora de artes em Los Angeles, Rhodora Haze. Quando seu vizinho idoso morre, ela descobre que todos os itens do apartamento dele serão destruídos, entre eles, dezenas de pinturas notáveis que refletem seu profundo talento e turbulência emocional. No entanto, o artista morto tinha um passado sombrio e queria suas obras destruídas por um motivo: suas artes são amaldiçoadas e todos que tocam nelas acabam se tornando vítimas de mortes violentas e misteriosas.

Black Mirror: Bandersnatch (2018), David Slade Ambientado na Inglaterra, em 1984, o filme narra a história de Stefan Butler, um jovem programador que desenvolve um jogo de aventura para a empresa Tuckersoft. Conforme o protagonista tem de tomar decisões, o espectador pode escolher qual opção ele deve aceitar, interferindo nos rumos da história. Enquanto o público faz as escolhas, Butler sente que é controlado por forças externas. O formato inovador do filme permite com que a história possua uma variedade de finais.

Cam (2018), Daniel Goldhaber Alice é uma cam girl que usa o pseudônimo Lola. Com ideias ousadas de apresentações, Lola transforma seu tempo online em uma atração que mistura erotismo e horror. Quanto mais macabro e criativo o show, melhores as gorjetas. Um dia, Alice acorda e encontra alguém fisicamente idêntica a ela, em seu perfil, apresentando para seus clientes. Quando o site e os policiais demonstram não se importar com a identidade roubada de uma cam girl, ela tem de investigar por conta própria o mistério e descobre que outras garotas já passaram pelo mesmo.

Clímax (2018), Gaspar Noé Baseado em fatos reais, o filme se passa em 1996, quando um grupo de dança se reúne em uma escola vazia para ensaiar às vésperas de uma turnê nos Estados Unidos. Após treinarem as coreografias, os dançarinos decidem celebrar a tão sonhada apresentação no exterior. Em uma mesa abastada, todos experimentam do ponche sem saber que alguém misturou LSD na receita. Conforme o tempo passa e a droga faz efeito, a noite se torna obscura e uns se voltam contra os outros em uma madrugada de terror, alucinações e paranoia.

Mother! (2017), Darren Aronofsky Um casal transforma uma antiga casa em um lar. A jovem esposa está grávida e o marido, um escritor famoso, é aparentemente amável. Certo dia, um visitante inesperado pede para passar a noite na residência e o marido aceita. De repente, novas visitas inconvenientes chegam, causando uma série de eventos perturbadores. O local tranquilo e de aconchego familiar se torna um ambiente caótico e inseguro para a futura mãe e seu bebê.

O Bar (2017), Álex de la Iglesia Um grupo de pessoas tomam café em um bar no centro de Madri. Quando um dos clientes deixa o estabelecimento, leva um tiro na cabeça e morre. Diante do crime, os demais clientes temem deixar o local e serem igualmente assassinados. No entanto, a suspeita e a paranoia cresce no decorrer da convivência e faz com que uns se voltem contra os outros.

Buster’s Mal Heart (2016), Sarah Adina Smith Buster é um homem paranoico que vive nas montanhas invadindo chalés de férias vazios em busca de comida. Ele é procurado por policiais. Alguns eventos misteriosos de seu passado o levaram a se retirar da vida em sociedade na virada do milênio. Em paralelo, uma outra narrativa é construída. No passado, Buster se chamava Jonas e trabalhava como concierge em um grande hotel à noite. Ele, a esposa e a filha viviam com os sogros, enquanto ele juntava dinheiro para realizar o sonho de se mudar para o campo.

Nerve (2016), Henry Joost e Ariel Schulman Vee Delmonico é uma adolescente que gosta de viver em sua zona de conforto. Ao ser desafiada por amigos da escola a participar do jogo on-line Nerve, que viralizou entre os jovens, decide finalmente se arriscar. Cada participante recebe uma instrução de pessoas anônimas. Quando cumprem as provas, uma quantia em dinheiro é depositada em sua conta. Os desafios, que inicialmente são inocentes, vão se tornando cada vez mais perigosos.