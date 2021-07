10 melhores filmes novos para ver no catálogo da Netflix em 2021

Com mais de 200 milhões de assinantes no mundo, a Netflix é o maior serviço de streaming da atualidade e investe todo esse potencial em conteúdos próprios ou exclusivos. Não é à toa que neste ano a plataforma liderou em indicações ao Oscar, somando 36, e também ao Globo de Ouro, com 42. No Emmy, foram 129 citações em todas as categorias, o que comprova que o sucesso da Netflix não se limita ao público, mas também à crítica. Nesta lista, a Revista Bula selecionou alguns dos melhores filmes da plataforma em 2021. Entre eles, “A Classic Horror Story”, de Roberto De Feo e Paolo Strippoli; “A Escavação”, de Simon Stone; e “Ali no Queens”, de Lucky Kuswandi. Os títulos estão organizados em ordem alfabética e não seguem critérios classificatórios.

A Classic Horror Story (2021), Roberto De Feo e Paolo Strippoli Cinco pessoas pegam carona em um motorhome para um destino em comum. A noite cai e, no meio da rodovia, o cadáver de um animal os obriga a desviar o veículo, que acerta uma árvore. Quando retomam a consciência, se veem no meio do nada. A estrada em que estavam simplesmente desaparece e há apenas uma densa e impenetrável floresta ao seu redor. Em uma clareira no meio da mata, uma casa de madeira que descobrem ser o local de uma seita tenebrosa.

A Escavação (2021), Simon Stone Em 1939, Edith Pretty, uma proprietária de terras em Suffolk, na Inglaterra, contrata o arqueólogo autodidata Basil Brown para escavar sua propriedade. Quando um navio com rebites de ferro é descoberto por Brown no terreno, indicando que uma pessoa importante, provavelmente um rei, estava enterrado nele, o Museu Britânico assume a escavação. Há pressa no ar para finalizar o serviço enquanto o rádio dá notícias concisas sobre a chegada da guerra.

Ali no Queens (2021), Lucky Kuswandi Ali é um adolescente de 17 anos que vive em Jacarta. Após a morte de seu pai, decide ir para Nova York a procura de sua mãe, Mia. Ela partiu quando Ali tinha 5 anos em busca de uma vida melhor nos Estados Unidos. Ali bate no endereço do cartão postal enviado por sua mãe, mas conhece Party, uma faxineira que divide apartamento com algumas amigas. Elas prometem ajudá-lo a procurar Mia em troca de algum dinheiro. Um dia, Ali descobre que sua mãe vive em uma casa no Brooklyn e decide bater na porta. Então, lhe é revelado que Mia construiu uma nova vida e família, nas quais Ali não está incluído.

Beleza Avassaladora (2021), Vinil Mathew Rani se casa com Rishu, mas ambos possuem personalidades muito diferentes. Por um lado, Rishu sempre trilhou um caminho linear. Ele é subjugado, inocente, tímido e sem muita ambição. Rani, por outro lado, é vivaz. Ela é vibrante e anseia por emoção na vida a cada momento. Os primeiros dias do casamento não vão muito bem. Rani é considerada rebelde e a família de Rishu recebe muitas reclamações da nora. Rishu, por outro lado, está apaixonado. Quando o primo de Rishu, Neel, entra em cena, Rani fica fascinada, o que a leva a dar alguns passos errados.

Garota Estranha (2021), Umesh Bist Sandhya é uma jovem viúva que perdeu o marido apenas cinco meses após o casamento. Incapaz de sentir a dor do luto por um homem praticamente estranho, já que o casamento fora arranjado e os dois haviam se conhecido apenas no dia da cerimônia, Sandhya passa a ser mal-vista pelos parentes do marido. Quando a família do falecido descobre uma herança inesperada destinada à Sandhya, eles irão disputar o dinheiro.

Major Grom Contra o Dr. Peste (2021), Oleg Trofim Em São Petersburgo, o major da polícia Igor Grom é honesto, determinado e extremamente eficaz na luta contra o crime. No entanto, às vezes o sistema funciona mal e vilões notórios saem impunes. Até que o Doutor Peste, um vigilante de capa e máscara, surge incendiando impiedosamente, e com transmissão online, criminosos milionários que conseguem se livrar do rigor da justiça com ajuda de status e dinheiro. O caos se instala na cidade, enquanto a fama de “Robin Hood” de Doutor Peste cresce. Igor tenta capturar o vigilante, mas este caso é claramente o mais desafiador de sua carreira.

O Tigre Branco (2021), de Ramin Bahrani Balram é um jovem ambicioso, que teve a má sorte de nascer em uma casta subalterna em Laxmangarh, na Índia. Para escapar da miséria, ele se muda para Nova Délhi e se candidata à vaga de motorista na mansão do mafioso Cegonha. No cargo, ele busca ganhar a confiança do chefe por meio de seu filho, Ashok, para ascender socialmente. No entanto, após um acidente com vítima fatal, Balram é pressionado para assumir a culpa no lugar da noiva de Ashok, Pinky, o que o lembra qual sua real posição na sociedade.

Samurai X: O Final (2021), Keishi Ohtomo Em 1879, após a Restauração Meiji, Kenhsin tenta seguir uma vida pacífica, mas sua reputação de assassino parece segui-lo como uma sombra. Kamiya, sua esposa, dirige um dojo de artes marciais que havia herdado de seu pai. Os planos de Kenshin saem dos trilhos quando Enishi Yukishiro, um gângster de cabelos grisalhos que aprendeu a ser um criminoso em Xangai, volta ao Japão para se vingar. Na adolescência, Enishi testemunhou Kenshin matar sua irmã, Tomoe.

Eu me Importo (2020), J. Blakeson Marla Greyson é uma advogada que atua como tutora legal de idosos considerados mentalmente incapazes pelo governo. No entanto, por trás da missão, ela encabeça um esquema que drena as economias de seus tutelados, enquanto eles vivem seus últimos anos em abrigos. Um dia, Marla acredita ter encontrado a presa perfeita: uma idosa riquíssima e sem nenhum herdeiro para reivindicar a herança. No entanto, a vítima é mais esperta do que aparenta à primeira vista.