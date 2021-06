Para muitos, a melhor maneira de se adquirir repertório cultural é por meio dos livros e filmes. Evidentemente há muitas outras: as exposições nos museus, apresentações teatrais e saraus de poesia também suprem com folga a necessidade por cultura. E há as menos convencionais e, talvez por isso mesmo, mais abrangentes: passatempos como os que se encontram nos jornais, junto com as tirinhas, por exemplo.

Palavras-cruzadas, jogo-dos-sete-erros e quebra-cabeças com uma pegada cultural podem ser uma boa para despertar na garotada o gosto pelas belas artes – não apenas nos mais jovens, claro. Tudo isso agora também está na internet. O Google desenvolveu o Google Arts & Culture, um serviço que alia conhecimento sobre artes plásticas, cultura e história geral em forma de jogos e perguntas-e-respostas com temas sobre Fernando Botero e Pieter Bruegel, entre outros.

Brincadeiras em que se pode conhecer mais acerca da paleta de cores de Vermeer e Van Gogh, além de explorar as mais diversas possibilidades de mudar os tons usados nas telas, estão entre as campeãs na preferência do público. E com toda a razão, afinal, se tornar parceiro desses mestres não é para qualquer um, não é mesmo?

Para quem não abre mão de saber um pouco mais da história por trás de cada coisa, a plataforma oferece games interativos que apresentam a origem dos jogos de tabuleiro, que de gamão a Banco Imobiliário unem gerações há 200 anos. E ainda tem livros para colorir — febre entre adultos no fim da década passada —, liberados para download.

O acervo também se encontra disponível na versão offline, para você jogar naquelas ocasiões em que quer se concentrar só na diversão, sem deixar de lado uma boa oportunidade de ganhar uns pontos no próximo encontro com os amigos.

Clique no link para acessar: Plataforma do Google de games e experimentos culturais