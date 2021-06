Mapa auditivo lista as 13 emoções básicas causadas pela música

Que a música evoca em nós os sentimentos mais diversos ninguém pode questionar. E todo mundo também sabe que o nosso dia a dia está cada vez mais permeado pelas canções, muito por causa da tecnologia. As músicas sobre o amor são as campeãs desde sempre, é claro, mas as que nos provocam excitação, desafio, raiva, devastação e uma infinidade de outras emoções têm seu lugar assegurado, a depender do momento. Sensações que já carregávamos conosco ao longo da vida, em maior ou menor proporção — e talvez as letras nem sejam tão importantes assim.

À procura de uma espécie de fórmula capaz de descrever que gênero musical poderia desencadear um sentimento específico no ouvinte, bem como calcular quantas espécies de emoções a música seria responsável por fomentar, cientistas da UC Berkeley (Universidade da Califórnia — Berkeley) desenvolveram um projeto de pesquisa envolvendo múltiplas manifestações culturais, a fim de usar essas informações para elaborar um mapa auditivo.

Os criadores do estudo, que incluía o professor de psicologia Dacher Keltner, diretor-fundador do Greater Good Science Center, um grupo de divulgação científica da universidade, e o doutorando em neurociência Alan Cowen, realizaram entrevistas com mais de 2.500 pessoas nos Estados Unidos e na China sobre que emoções teriam quanto a composições de gêneros como rock, folk, jazz, clássico, banda marcial, experimental e heavy metal. Verificou-se que a música instiga 13 sensações básicas: diversão, alegria, erotismo, beleza, relaxamento, tristeza, devaneio, triunfo, ansiedade, medo, aborrecimento, desafio e empolgação.

O heavy metal foi largamente encarado como desafiador e, conforme planejava Bernard Herrmann, autor da trilha sonora do filme “Psicose”(1960), de Alfred Hitchcock (1899-1980), o tema, por óbvio, causou pânico. Poder-se-ia argumentar que Hitchcock, seus filmes e em particular “Psicose” já seriam associados ao medo de maneira quase automática, mas o estudo demonstra que até a música clássica chinesa, por exemplo, difunde o mesmo padrão emocional, em ouvintes chineses ou não.

O interessante é constatar que qualquer forma de arte, por mais abstrata que seja, como é o caso da música, ou talvez por isso mesmo, deixa muita margem para a interpretação pessoal. Quem quiser, pode fazer uma comparação entre suas respostas emocionais e as dos consultados pelos pesquisadores de Berkeley. É só rolar o cursor sobre qualquer área em seus territórios sensoriais e você ouvirá um pequeno clipe dos ouvintes. Na categoria H, enquadram-se temas eróticos, como os de Chris Isaak, Wham! e muitos saxofonistas; em G, canções para “se energizar”: “Never Gonna Give You Up”, de Rick Astley e a nova “Smooth Criminal”, do Alien Ant Farm, são as mais procuradas. O pegajoso “The Shape of You”, do cantor irlandês Ed Sheeran, provoca alegria — ao menos que você tenha de ouvi-lo na academia, na lanchonete, no supermercado, no posto de gasolina…

