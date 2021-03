Museu do Louvre disponibiliza toda a sua coleção de arte para download gratuito

O Louvre, na França, é o maior museu de arte do mundo e abriga algumas das mais famosas obras de todos os tempos. Inaugurado no século 18, recebe milhões de visitantes anualmente. Mas, devido à pandemia da Covid-19, não só as viagens estão proibidas, como o Louvre está com as portas fechadas temporariamente.

A boa notícia é que a instituição está disponibilizando todo o seu acervo de arte gratuitamente na internet. “Pela primeira vez, toda a coleção do Louvre está disponível online, incluindo as obras em exibição no museu, as emprestadas a outras instituições francesas e as que estão armazenadas”, diz o comunicado à imprensa.

Ao todo, são mais de 480 mil obras de arte que fazem parte do acervo do Louvre. Ao entrar no site, é possível explorar as coleções por tipo de trabalho: mobília, têxteis, joias e adornos, escritos e inscrições, objetos, esculturas e, claro, pinturas. O download das obras está liberado, basta clicar no ícone de seta, localizado abaixo da imagem.

Entre as obras mais famosas do Louvre, estão o quadro “A Liberdade Guiando o Povo” (1830), de Eugène Delacroix; a escultura “Vênus de Milo” (130 a.C.), de Alexandre de Antioquia; a pintura “Mulher com Espelho” (1515), de Ticiano Vecellio; e a famosa Gioconda, ou Mona Lisa (1503), de Leonardo da Vinci.

Clique para acessar: Todo o acervo de obras do Museu do Louvre disponível para download gratuito