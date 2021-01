Metropolitan Museum of Art, de Nova York, disponibiliza tour virtual e interativo para smartphones

O Metropolitan Museum of Art (Museu Metropolitano de Arte), de Nova Yotk, conhecido popularmente como Met, está oferecendo uma experiência online de tecnologia até então inédita no setor. Em parceria com a operadora de telefonia Verizon, o Met disponibiliza um tour virtual e interativo pelo museu e suas galerias, nas quais é possível encontrar obras de Vincent Van Gogh, Jackson Pollock e Rembrandt.

A jornada virtual se inicia no Great Hall, onde banners indicam quatro grupos de galerias: Power (poder), Home (casa), Nature (natureza) e Journey (viagem). Então, o visitante escolhe um tema para explorar. Para observar todo o ambiente, basta mover a tela com os dedos e clicar nas setas iluminadas. Segundo a instituição, a experiência estará disponível por apenas cinco semanas.

Em algumas obras de arte, o visitante encontra não apenas detalhes históricos e explicações em áudio, mas jogos com perguntas e enigmas que incentivam a observação atenta da arte. Ao completar alguns desafios, é possível “pegar emprestada” a obra de arte por 15 minutos, colocando-a em seu próprio ambiente por meio da tecnologia da realidade aumentada.

“Os destaques da coleção do Met incluem obras dos artistas contemporâneos El Anatsui, Mark Bradford, Ibrahim El-Salahi, Sam Gilliam e Carmen Herrera. Entre as obras favoritas dos visitantes, também estão quadros de Vincent Van Gogh, Emanuel Leutze e Rembrandt”, disse o museu em um anúncio.

A combinação de alta tecnologia, referências históricas e desafios de lógica farão os visitantes se lembrarem dos jogos de aventura dos anos 1990. Para fazer o tour virtual, chamado “The Met Unframed”, basta abrir o link em seu telefone ou usar o aparelho para escanear o código QR que aparece no site, pois a experiência só é possível em smartphones.

Clique aqui para acessar: Metropolitan Museum of Arte oferece tour virtual com tecnologia de realidade aumentada