Os 10 filmes com os finais mais perturbadores da história do cinema

O final de um filme de terror pode consagrá-lo ou destrui-lo totalmente. Um bom desfecho é capaz de assustar o espectador por dias. Para os que gostam do gênero e têm o estômago forte, a Bula reuniu em um ranking os dez filmes de terror que possuem os finais mais perturbadores da história. A seleção original foi realizada pelo site Taste of Cinema e reúne longas de diferentes épocas, como “A Mosca” (1958), de Kurt Neumann; “A Noite dos Mortos Vivos” (1968), de George A. Romero; e “A Centopeia Humana 2” (2011), dirigido por Tom Six. Para os leitores que gostam dos longas de terror e suspense mais conhecidos, um recado: os filmes do ranking podem te deixar realmente perturbado.

10 — Mártires (2008), de Pascal Laugier Lucie, uma garota de 10 anos, desaparece misteriosamente. Meses depois, ela é encontrada desorientada em uma estrada. Seu corpo está totalmente machucado, mas ela não se lembra do que aconteceu. Internada em um hospital para se recuperar, ela faz amizade com Anna. Após 15 anos, Lucie embarca em uma sangrenta vingança contra aqueles que acredita serem seus opressores. Para isso, ela conta com a ajuda de Anna.

9 — A Centopeia Humana 2 (2011), Tom Six Martin Lomax é um homem de meia idade que sofre com alguns problemas de saúde física e mental. Ele vive em um pequeno flat com a mãe, que o maltrata, e trabalha como vigia. Martin é obcecado pelo filme “A Centopeia Humana” e o assiste repetidamente em casa e no serviço. Obcecado, ele resolve recriar o sádico experimento de ligar pessoas para formar uma centopeia com humanos.

8 — Begotten (1989), E. Elias Merhige Filmado em preto e branco e sem diálogos, “Begotten” recria a história bíblica de Gênesis. Um ser solitário, chamado deus, comete suicídio ao cortar-se com uma navalha. Então, a Mãe-Natureza emerge e se fertiliza com o sêmen do morto, dando à luz uma criança frágil e debilitada, chamada Humanidade, que passa a vida toda sendo atormentada por zumbis sem face.

7 — Videodrome: A Síndrome do Vídeo (1983), David Cronenberg Max Renn é dono da CIVIC, uma pequena emissora de TV a cabo, que só passa filmes de baixo orçamento e violentos. Procurando uma alternativa para tornar a CIVIC relevante, Max começa a transmitir “Videodrome”, um programa aparentemente produzido na Malásia, que exibe pessoas torturadas e mortas em frente às câmeras.

6 — A Mosca (1958), Kurt Neumann O cientista Andre Delambre está desenvolvendo uma máquina de teletransporte que desintegra a matéria para reintegrá-la em outro lugar. Ele resolve testar o experimento, sem saber que uma mosca entrou dentro do aparelho com ele. Quando Andre aciona a máquina, os dois são fragmentados e seu DNA se funde com o do inseto, dando início a uma mutação genética perigosa.

5 — A Noite dos Mortos Vivos (1968), George A. Romero A radiação provocada pela queda de um satélite faz com que os mortos saiam de suas covas como zumbis sedentos por carne humana. Barbra está visitando o túmulo da mãe, numa zona rural distante, quando começa a ser perseguida pelos mortos-vivos. Ela foge e consegue abrigo em uma fazenda, onde encontra Ben. Juntos, eles tentam encontrar uma forma de sobreviver e fugir dali.

4 — Carrie, a Estranha (1976), Brian de Palma Adaptação do livro homônimo de Stephen King, o filme conta a história de Carrie, uma jovem introvertida e sensível que aguenta calada os insultos de seus colegas da escola e os maus-tratos da mãe, uma fanática religiosa. Com o passar do tempo, coisas estranhas começam a acontecer, fazendo Carrie suspeitar de que possui poderes sobrenaturais. Ao ser humilhada no baile de fim de ano, Carrie usa suas habilidades para se vingar dos colegas.

3 — O Teste Decisivo (1999), Takashi Miike Shigeharu Aoyama, um viúvo, é convencido pelo filho a namorar novamente. Seu amigo, produtor de cinema, realiza uma audição falsa para que Shigeharu observe as atrizes e escolha uma nova mulher. Ele se interessa por Asami e a convida para sair. Os dois se apaixonam, mas Shigeharu começa a desconfiar das intenções de Asami quando descobre que todas as pessoas com quem ela já se relacionou estão mortas.

2 — O Massacre da Serra Elétrica (1974), Tobe Hooper Após escutarem pelo rádio que atos de vandalismo estão sendo cometidos num cemitério do Texas, os irmãos Sally e Franklin decidem ir até lá verificar o túmulo do avô. Eles vão acompanhados dos amigos Jerry, Sally e Kirk. Após verem que a tumba está intacta, eles decidem voltar, mas não há gasolina para vender. Então, os amigos ficam presos na cidade e começam a ser perseguidos por Leatherface, um psicopata mascarado que ataca as pessoas com um motosserra.