O Brasil é um país de muita diversidade, o que não poderia ser diferente quando se trata de música. De norte a sul, há gêneros que contemplam os variados gostos. Mas, segundo os leitores da Bula, boa parte dos sucessos musicais de 2020 nem deveria existir. Por meio de uma enquete nas redes sociais, perguntamos aos leitores quais os piores hits de 2020 até o momento. As 20 músicas mais citadas foram reunidas em uma lista, composta majoritariamente por funk e sertanejo. Entre as principais, estão “Sentadão”, de Pedro Sampaio; “Na Raba Toma Tapão”, de Mc Niack, e “Braba”, de Luísa Sonza. É importante destacar que a seleção não tem intenção de ser universal ou definitiva, pois representa apenas a opinião das pessoas consultadas. Para os que desejam escutar as músicas e tirar suas próprias conclusões, a Revista Bula criou uma playlist no Spotify. É necessário possuir cadastro no aplicativo e realizar login para ouvi-la. Há opção de assinatura gratuita.

Clique no link para ouvir: As 20 piores músicas brasileiras de 2020