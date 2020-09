10 canções brasileiras para trazer de volta a chuva

Se a Terra for mesmo plana, que não termine em barranco, mas, em cachoeira, para nos banharmos nela. Atos explícitos de burrice sempre acabam em piada. E eu não vim aqui para fazer graça. A maior parte dos meus sonhos restou atolada pelo caminho, num tempo em que chovia demais, podem acreditar. Tenho idade suficiente para assegurar aos mais novos que, sim, “na minha época” — odeio essa frase — chovia mais do que chove hoje. Chuva que criava enxurrada. Que servia de brinquedo ao arrastar a meninada ladeira abaixo. Que fazia lama nas estradas de terra. Que atolava a camionete do leiteiro. Que encharcava a terra para a criançada se lambuzar de barro. Houve um tempo em que brincávamos com a lama, sem enlouquecer as mães com possibilidades mórbidas. A gente se entendia bem com os microrganismos.

2020: O ano em que faremos contato com a desgraceira. Pandemia do Covid-19. Gente morrendo no atacado. A escumalha no poder, escumando enlouquecida pela boca. As boiadas passando. O espetáculo dantesco do fogo sapecando a flora e a fauna. Os céus irrespiráveis do Brasil. Aquela vontade de cair fora daqui. Não são dias fáceis nem para o capeta. O calor infernal tá de arrancar pica-pau do oco. Os meus olhos lacrimejam. Não sei se é fuligem. Não sei se é dor. Não sei se é só vontade de chorar. A ideia é não perder a esperança, nem a sanidade mental.

Faço planos de arrancar os panos para tomar banho de chuva na primeira oportunidade que tiver. Que se dane a vizinhança. É preciso ser feliz, nem que seja na chuva, despido de qualquer maldade. Enquanto ela não chega, fiz uma enquete entre os amigos e leitores que ainda me restavam nas redes sociais. Pedi que as pessoas citassem canções que enalteciam os predicados da chuva. Recebi inúmeras contribuições. É curioso notar como muitos autores, ao comporem as letras das canções, associam a chuva a um fenômeno triste, melancólico, negativo, muitas vezes, um verdadeiro estorvo. Aqui não. Comigo não. Nunca mais reclamo de chuva, só da falta dela.

Compilei um repertório legal que pretendo compartilhar com vocês. Segue abaixo uma seleção de dez canções brasileiras para trazer de volta a chuva, com os respectivos áudios e alguns trechinhos das letras. Foram ordenadas em ordem aleatória. Ouçam com atenção. Se sentirem alegria e confiança, dancem. Dancem em prol da chuva e da água. Dancem como se fossem índios, os residentes primitivos, os reais donos dessas plagas. Quem sabe, a chuva chega, antes da data prevista pelas moças bonitas do tempo. Todo mundo se engana um dia. Até a moças bonitas do tempo. Até Deus, que fez o homem a sua imagem e semelhança para, dentre outras coisas, amar ou destruir a natureza.

CHUVA NO BREJO (Moraes Moreira) Interpretação — Marisa Monte

https://www.revistabula.com/wp/wp-content/uploads/2020/09/1.mp3 Olha como a chuva cai

E molha a folha aqui na telha

Faz um som assim

Um barulhinho bom

Água nova

Vida veio ver-te

Voa passarinho

No teu canto canta

Antiga cantiga

SEGUE O SECO (Carlinhos Brown) — Interpretação: Marisa Monte https://www.revistabula.com/wp/wp-content/uploads/2020/09/2.mp3 Ô chuva vem me dizer

Se posso ir lá em cima pra derramar você

Ó chuva preste atenção

Se o povo lá de cima vive na solidão

Se acabar não acostumando

Se acabar parado e calado

Se acabar baixinho chorando

E se acabar meio abandonado

Pode ser lágrimas de São Pedro

Ou talvez um grande amor chorando

Pode ser o desabotoar do céu

Pode ser um coco derramando

CHOVER, INVOCAÇÃO PARA UM DIA LÍQUIDO (Lirinha & Clayton Barros) — Interpretação: Cordel do Fogo Encantado https://www.revistabula.com/wp/wp-content/uploads/2020/09/3.mp3 Quando chove no sertão

O sol deita e a água rola

O sapo vomita espuma

Onde um boi pisa e se atola

E a fartura esconde o saco

Que a fome pedia esmola

CHUVA (Thalma Neris & Iara Rennó) — Interpretação: Jaloo https://www.revistabula.com/wp/wp-content/uploads/2020/09/4.mp3 Ar quente vai subir

Ar frio vai descer

Vapor que vem do mar

Geleiras vão derreter

O vento vai soprar

Tudo pode acontecer

As nuvens vão se condensar

E depois vão dissolver

Porque quando o sol aquece a terra

Muita água se libera

E a gravidade da atmosfera

Faz pressão que nem panela



ÁGUA (Russo, Roberto Barreto, Bira Marques, Antônio Carlos & Jocafi) — Interpretação: Baiana System https://www.revistabula.com/wp/wp-content/uploads/2020/09/5.mp3 O que é que é

Aluvião que cai em pé

Corre no chão

H2O é ouro em pó

No ponto futuro

O doce e o sal vão se misturar

Tem pé com pé

Tem mão com mão

Tem boca com bô

H2O é ouro em pó, é salvação

TOMARA QUE CHOVA (Romeu Gentil & Paquito) — Interpretação: Emilinha Borba https://www.revistabula.com/wp/wp-content/uploads/2020/09/6.mp3 Tomara que chova

Três dias sem parar

A minha grande mágoa

É lá em casa não ter água

E eu preciso me lavar

MEDO DA CHUVA (Paulo Coelho & Raul Seixas) — Interpretação: Raul Seixas https://www.revistabula.com/wp/wp-content/uploads/2020/09/7.mp3 Eu perdi o meu medo

Meu medo, meu medo da chuva

Pois a chuva voltando pra terra

Traz coisas do ar

Aprendi o segredo, segredo

Segredo da vida

Vendo as pedras que choram sozinhas

No mesmo lugar

Vendo as pedras que sonham sozinhas

No mesmo lugar

OH! CHUVA (Luís Carlos Xavier) — Interpretação: Falamansa https://www.revistabula.com/wp/wp-content/uploads/2020/09/8.mp3 Você que tem medo de chuva

Você não é nem de papel

Muito menos feito de açúcar

Ou algo parecido com mel

Experimente tomar banho de chuva

E conhecer a energia do céu

A energia dessa água sagrada

Nos abençoa da cabeça aos pés

Chuva eu peço que caia devagar

Só molhe esse povo de alegria

Para nunca mais chorar

DEIXA CHOVER (Rafael Machado & Vinicius de Oliveira) — Interpretação: Chimarruts https://www.revistabula.com/wp/wp-content/uploads/2020/09/9.mp3 Deixa chover deixa

A água lágrima divina vai purificar

Deixa chover deixa

Semente que cair na terra

Já pode brotar

Sem demora vou me embora

Mas eu nem sei pra onde eu vou

Vou perder-me no caminho

Que é bem melhor do que onde estou

Mas um dia Deus vai me abençoar

Trazendo a sua chuva

Para todo o mal lavar