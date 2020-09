10 livros fundamentais escritos por mulheres para ler durante a vida

Dentes Brancos (2000), de Zadie Smith

O romance narra a história de dois amigos que se conheceram durante a Segunda Guerra Mundial — o inglês branco Archie Jones e o bengali Samad Iqbal. O final da guerra os separa, mas eles se reencontram em Londres 30 anos depois, onde moram com suas respectivas mulheres e filhos. Archie vive com Clara, uma jamaicana, e é pai de Irie Jones. Samad, que imigrou para a Inglaterra há poucos anos, é casado com a miúda e feroz Alsana e pai dos gêmeos Millat e Magid. Em comum, os dois têm a dificuldade em lidar com os filhos, que adentram a idade adulta nos conturbados anos 1990. Archie e Samad não encontram uma forma de lidar com a nova geração, enquanto seus filhos não sabem o que fazer com a própria vida.