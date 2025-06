7 livros brasileiros que ninguém admite que achou chatos

Marrom e Amarelo (2020), Paulo Scott

Dois irmãos crescem em um Brasil profundamente dividido pelo racismo estrutural. Um deles se adapta, tenta negociar com o sistema. O outro resiste, se radicaliza. A narrativa alterna vozes e tempos, montando um mosaico político, afetivo e ideológico que exige constante reorientação do leitor. A linguagem é fragmentada, carregada de referências culturais, gírias e rupturas sintáticas. É um romance que tenta representar o caos do país contemporâneo — e, em parte, acaba reproduzindo esse caos na experiência de leitura. Não há zona de conforto, nem no enredo nem na forma. As intenções são poderosas, mas o excesso de tensão narrativa pode cansar. Ao final, é difícil decidir se o impacto veio do conteúdo… ou da fadiga.