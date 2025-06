10 livros que ninguém para de ler mesmo após anos no topo dos mais vendidos da Amazon

Anna Kariênina (1877), Liev Tolstói

Esta narrativa trágica retrata a paixão proibida e as consequências sociais na Rússia czarista do século 19. A protagonista enfrenta o dilema entre os desejos pessoais e as rígidas normas morais, desencadeando uma série de eventos que levam à ruína e ao sofrimento. O romance explora com profundidade os conflitos internos, as relações familiares e as tensões entre liberdade e convenção. A prosa rica e introspectiva constrói personagens complexos, revelando a fragilidade e a força do espírito humano diante das circunstâncias. A obra é um exame pungente das contradições da existência.