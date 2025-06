5 livros que superaram fenômenos como Bridgerton em vendas e leitores

As Desventuras de Arthur Less (2017), Andrew Sean Greer

Nesta comédia delicada e melancólica, um escritor em crise embarca numa série de viagens ao redor do mundo para evitar o casamento de seu antigo amor. A trama mescla humor e introspecção, explorando as inseguranças e descobertas pessoais com uma sensibilidade afiada. A narrativa equilibra leveza e profundidade, retratando as nuances do envelhecimento, da solidão e do amor com uma voz singular, marcada pela ironia e pela empatia que conferem humanidade a seus personagens.