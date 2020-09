Marvel disponibiliza gratuitamente a série animada Pantera Negra

No dia 28 de agosto de 2020, todos foram pegos de surpresa com a notícia da morte de Chadwick Boseman, mais conhecido por interpretar o herói Pantera Negra. Com apenas 43 anos, Boseman nunca havia contado à imprensa que enfrentava uma luta contra um câncer de cólon em estágio avançado. Acometido pela doença desde 2016, ele trabalhou em várias produções ao mesmo tempo em que, reservadamente, passava por cirurgias e sessões de quimioterapia. Além do primeiro super-herói negro, Boseman também viveu outras figuras importantes no cinema.

O filme “Pantera Negra” (2018), do diretor Ryan Coogler, se consagrou como uma das melhores produções cinematográficas de super-heróis de todos os tempos. Além disso, ele se tornou um dos títulos mais lucrativos da história da Marvel, somando mais de 1,3 bilhão de dólares em bilheteria. O filme também alcançou o recorde de “Avatar” (2009), de James Cameron, liderando as bilheterias americanas por cinco semanas consecutivas.

Para os fãs do super-herói, que querem explorar um pouco mais o universo de Wakanda, a Marvel decidiu disponibilizou uma série animada original do herói Pantera Negra em seu canal no Youtube. A animação foi produzida em 2011 por meio de uma parceria entre a companhia e a emissora EUA BET, e retrata o arco “Quem é o Pantera Negra”. Ao todo, seis episódios estão disponíveis, com duração de aproximadamente 20 minutos cada.

Além da história do herói desde os tempos antigos, a animação fala sobre a batalha contra outros povos, a ascensão do rei T’Challa ao poder e até uma luta entre ele e o Capitão América. Para assistir o conteúdo completo basta acessar o canal “Marvel Entertainment” no Youtube, selecionar a opção “lista de reprodução”, e, em seguida, clicar sobre o título da série: “Marvel Knights Animation: Black Panther”.

Clique no link para acessar: Marvel disponibiliza a série animada Pantera Negra para assistir gratuitamente