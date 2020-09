15 filmes poéticos que você deveria assistir pelo menos uma vez na vida, disponíveis no Amazon Prime e na Netflix

O cinema também pode ser uma linguagem poética. Existem filmes que constroem uma narrativa delicada e subjetiva, alinhada a uma bela fotografia, e se aproximam ainda mais do território da poesia. A Bula reuniu em uma lista 15 longas nesse estilo que estão disponíveis no streaming: nove no Amazon Prime Video e seis na Netflix. Alguns intelectuais se propuseram a conceituar o cinema de poesia, associando-o à técnica perfeita, mas aqui estamos falando de filmes que nos levam ao campo poético pela beleza. Entre os selecionados, estão “The Tree of Life” (2011), de Terrence Malick; e “Com Amor, Van Gogh” (2017), dirigido por Dorota Kobiela e Hugh Welchman. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento.

Amazon Prime Video

Boyhood: Da Infância à Juventude (2014), Richard Linklater O filme é centrado em Mason, um garoto cujos pais se divorciam. A trama narra a vida do menino durante um período de 12 anos, da infância à juventude, mostrando a relação dele com os pais conforme vai amadurecendo. Como o filme foi gravado ao longo desses 12 anos, é possível, literalmente, assistir ao garoto crescer diante da tela, enquanto enfrenta descobertas, novas experiências e conflitos.

Mommy (2014), Xavier Dolan A viúva Diane Després é surpreendida com a notícia de que seu filho, Steve, foi expulso do reformatório por ter incendiado a cafeteria local, provocando queimaduras em um garoto. Diane recebe o filho novamente em casa e enfrenta dificuldades devido à hiperatividade de Steve, que muitas vezes se torna agressivo. Mas, a chegada da nova vizinha, Kyla, traz alegria para a vida de Diane e Steve.

Para Roma, Com Amor (2012), Woody Allen Roma é o cenário de quatro histórias de romance e aventura. Um casal americano que viaja para a cidade para conhecer a família do genro, um homem comum que é confundido com uma estrela de cinema, um arquiteto da Califórnia que visita a cidade com amigos e dois jovens recém-casados que se perdem pelas ruas confusas da capital italiana.

Meia-Noite em Paris (2011), Woody Allen Gil é um escritor norte-americano que viaja para Paris com a noiva, Inez. Ele faz alguns passeios noturnos sozinho e descobre que, à meia-noite, é transportado para a Paris de 1920, onde encontra intelectuais e artistas que sempre admirou, como Ernest Hemingway e Salvador Dali. Quando se apaixona por Adriana, uma moça do passado, Gil não sabe se deve se entregar à ilusão e romper com Inez.

The Tree of Life (2011), Terrence Malick O filme acompanha a vida de Jack, desde o seu nascimento, nos anos 50, até a idade adulta. Ele é o mais velho dos três filhos da família O’Brien e cresce dividido entre duas visões divergentes da realidade: o autoritarismo e crueldade do pai, e a generosidade da mãe. Certo dia, um trágico acontecimento perturba a família e provoca danos que acompanham Jack durante toda a vida.

O Tigre e a Neve (2005), Roberto Benigni Attilo de Giovanni é um poeta e professor que sempre sonha com uma mesma mulher. Quando ele vai à palestra de seu amigo escritor, Fuad, finalmente a conhece. Ela, que se chama Vittoria, está escrevendo um livro sobre Fuad e viaja para o Iraque, país do autor, para fazer pesquisas. Lá, ela é gravemente ferida em um bombardeio e fica internada. Então, Atillo viaja para ficar ao lado de Vittoria e entra numa verdadeira missão para encontrar os medicamentos que ela precisa.

Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças (2004), Michel Gondry Joel e Clementine tentaram fazer com que o relacionamento deles desse certo por anos. Cansada dos desentendimentos, Clementine aceita se submeter a um tratamento experimental para apagar Joel de sua memória. Ao descobrir o que a ex fez, Joel decide passar pelo mesmo experimento, eliminando todas as suas lembranças de Clementine. Mas, após se esquecerem, eles se encontram por acaso e se apaixonam novamente.

Life is Beautiful (1998), Roberto Benigni e Grigori Chukhrai Durante a Segunda Guerra Mundial, na Itália, o judeu Guido e seu filho, Giosué, são levados para um campo de concentração nazista. Sua esposa, Dora, não é judia e se oferece voluntariamente para ir com sua família. Mas, Guido e Giosué acabam sendo separados de Dora. Para proteger seu filho do terror e da violência que os cercam, Guido faz o menino acreditar que eles estão participando de um jogo divertido e cheio de desafios.

PI (1998), Darren Aronofsky Max é um jovem matemático brilhante que evita contato com outras pessoas e sofre com terríveis dores de cabeça. Financiado por um homem poderoso de Wall Street, ele tenta descobrir um padrão nas oscilações da bolsa de valores. O desejo de Max é ir além e encontrar o número completo de PI, que leve à compreensão de todos os segredos da existência. Mas, sua obsessão pode se transformar em loucura.

Netflix

Happy Old Year (2019), Nawapol Thamrongrattanarit Jean quer transformar sua casa em um home office e está fazendo uma faxina geral, jogando fora tudo que não é realmente necessário. Mas, ela enfrenta um grande desafio quando se depara com algumas coisas que pertencem a Aim, seu ex-namorado. Ainda que esses objetos não sejam úteis, cada um deles lembra uma história importante e traz à tona sentimentos não resolvidos.

Pérolas no Mar (2018), Rene Liu Em 2007, os universitários Jian-qing e Xiao-Xiao se conhecem em um trem que parte de Pequim para uma cidade do interior, onde ambos planejam passar o fim de ano. Os dois se apaixonam e começam a namorar. Anos depois, o filme mostra Jian-qing e Xiao-Xiao se encontrando de novo, dessa vez em um aeroporto. Com os voos atrasados, eles conversam sobre o que fizeram de errado no passado e o amor que ainda sentem um pelo outro.

A Livraria (2017), Isabel Coixet No fim da década de 50, a viúva Florence Green, recém-chegada em uma cidade do interior da Inglaterra, decide reconstruir sua vida e abrir uma livraria. Mas, sua iniciativa é vista com maus olhos pela população local, que é muito conservadora e passa a desconfiar de tudo que Florence faz. Mesmo sendo alvo da hostilidade de parte das pessoas, ela resolve lutar pela permanência do seu negócio.

Com Amor, Van Gogh (2017), Dorota Kobiela e Hugh Welchman Um ano após o suicídio de Vincent Van Gogh, o jovem Armand Roulin encontra uma carta escrita pelo pintor e direcionada ao irmão Theo. Mas, a correspondência nunca chegou ao seu verdadeiro destinatário e Armand decide viajar para entregar ele mesmo a carta. O longa foi animado a partir do trabalho de 115 pintores que utilizaram as técnicas de Van Gogh.

Mucize (2015), Mahsun Kirmizigül Nos anos 1960, Mahir, um professor que vive numa cidade litorânea da Turquia, é enviado para lecionar em uma aldeia remota. Sua esposa se recusa a acompanhá-lo, então ele vai sozinho. Chegando no local, Mahir é recebido com muita alegria pelo povo, mas descobre que não há nenhum colégio na região, que é muito carente. Sendo assim, o professor decide começar a construir uma escola do zero e sua solidariedade traz esperança aos moradores da aldeia.