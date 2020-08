20 filmes de tirar o fôlego para ver no Amazon Prime Video e na Netflix

Para ajudar os leitores que estão procurando filmes surpreendentes no streaming, a Bula reuniu em uma lista 20 indicações de tirar o fôlego disponíveis no Amazon Prime Video ou na Netflix. Como critério de seleção, foram avaliadas as notas dos longas em sites especializados em cinema, como IMDb e Rotten Tomatoes. Entre os escolhidos, destacam-se “Rastros de Um Sequestro” (2017), de Jang Hang-jun; “The Invitation” (2015), de Karyn Kusama; e “O Sacrifício do Cervo Sagrado” (2018), dirigido por Yórgos Lánthimos. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix e Amazon Prime Video

Netflix

Durante a Tormenta (2019), Oriol Paulo Uma intensa tempestade causa interferência entre dois tempos paralelos: 1989 e o presente. Ao adentrar no passado, a enfermeira Vera salva a vida de uma criança que morou na mesma casa que ela, em 1989, e estava destinada a morrer. Mas, ao mudar o destino do garoto, Vera também altera a própria vida. Com o fim da tempestade, ela volta ao presente. Mas, nessa nova realidade, ela não conhece seu marido e nunca teve sua filha.

El Camino: A Breaking Bad Movie (2019), Vince Gilligan O filme dá continuação aos acontecimentos do último episódio da série “Breaking Bad”, exibida entre os anos de 2008 e 2013. Considerada uma das melhores da história, ela narra a vida do professor de química Walter White, que decide produzir metanfetamina com seu ex-aluno, Jesse Pinkman. Em “El Camino”, Jesse consegue fugir do cativeiro onde estava sendo mantido por sequestradores e faz de tudo para fugir da polícia.

O Filho Protegido (2019), Sebastián Schindel Lorenzo é um pintor de 55 anos casado com Sigrid, uma norueguesa. Após várias tentativas, eles conseguem engravidar. Mas, o tão sonhado momento se torna um pesadelo quando Sigrid se torna uma ditadora obcecada em cuidar do filho, isolando a criança do mundo e de seu próprio pai. Sentindo-se marginalizado e impotente, Lorenzo começa a ficar paranoico e perde o controle de suas ações.

Calibre (2018), Matt Palmer O suspense gira em torno de dois amigos de longa data que viajam durante o fim de semana para um vilarejo escocês. Marcus, um caçador experiente, deseja ensinar o amigo Vaugh a caçar. Durante a caçada, eles avistam um alce e atiram. O animal foge sem ser ferido, mas eles sabem que atingiram alguma outra coisa e precisam esconder a tragédia.

Rastros de Um Sequestro (2017), Jang Hang-jun Jin-Seok é o maior admirador de seu irmão mais velho, Yoo-Seok, famoso por ser um excelente aluno e músico. Mas, logo após se mudarem para uma casa nova, Yoo é sequestrado sem deixar pistas. Ele reaparece 19 dias depois, dizendo não lembrar de nada que aconteceu. Percebendo o comportamento estranho de Yoo, Jin desconfia de que a pessoa que voltou para casa não é seu irmão e resolve investigar o sequestro sozinho.

O Cidadão Ilustre (2016), Gastón Duprat e Mariano Cohn Daniel Mantovani é um escritor argentino que recebeu a maior das láureas: o Prêmio Nobel de Literatura. Radicado há 40 anos da Europa, ele é convidado para voltar à sua cidade natal, a pequena Salas, para receber o título de Cidadão Ilustre. Ainda que Daniel tenha um certo desprezo pelo povoado onde nasceu, ele aceita o convite. Mas, sua visita desencadeará uma série de situações complicadas entre ele e o povo local.

The Fury of a Patient Man (2016), Raúl Arévalo Curro é o único preso após participar de um assalto a uma joalheria. Oito anos depois, ele deixa a prisão com a esperança de recomeçar a vida ao lado de sua namorada, Ana, e seu filho. Mas, ele acaba encontrando uma situação inesperada: Ana agora gerencia um café e está tendo um caso com José, um homem rico e misterioso. O que Ana não sabe é que a mulher de José morreu no roubo à joalheria e ele está em busca de vingança.

Um Contratempo (2016), Oriol Paulo Adrian Doria é um jovem homem de negócios que vive uma ótima fase tanto na vida profissional quanto familiar. Até que um dia ele acorda num quarto de hotel e encontra sua amante morta no banheiro. Com medo de ver sua vida desmoronar, Adrian contrata a melhor advogada de defesa da Espanha, Virginia Goodman, que o ajudará a descobrir o que realmente aconteceu naquela noite.

Garota Exemplar (2015), David Fincher No dia de seu quinto aniversário de casamento, Amy desaparece sem deixar pistas. Quando as aparências de uma união feliz começam a ruir, Nick, seu marido, torna-se o principal suspeito para a polícia. Mas, Nick alega não ser o culpado e fará de tudo para provar sua inocência, ao mesmo tempo em que investiga o que realmente ocorreu com Amy. O longa é baseado no livro homônimo escrito por Gillian Flynn.

The Invitation (2015), Karyn Kusama Uma tragédia abala o casal Will e Eden. Eles perdem o filho acidentalmente e, desolada, Eden vai embora sem dar explicações. Dois anos mais tarde, ela reaparece casada com David, o homem que ela conheceu em uma seita religiosa. Ela convida o ex-marido para um jantar que ela oferecerá para reencontrar os amigos. Durante a reunião, Will começa a suspeitar que os anfitriões estão tramando contra ele.

Amazon Prime Video

A Vastidão da Noite (2020), Andrew Patterson Durante a Guerra Fria, enquanto acontece a corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética, dois amigos de uma pequena cidade norte-americana ficam obcecados pelo rádio. Juntos, eles descobrem uma misteriosa frequência aérea e tentam achar a origem das ondas. À medida que a investigação deles avança, coisas sobrenaturais começam a ocorrer na cidade.

Entre Facas e Segredos (2019), Rian Johnson O famoso escritor de histórias policiais Harlan Thrombley convida toda a sua família para comemorar com ele seu aniversário de 85 anos. Mas, um dia após a festa, a empregada da casa encontra Harlan morto em seu escritório. A polícia e o detetive particular Benoit Blanc são chamados para investigar o caso. Da família disfuncional do escritor aos empregados, Blanc examina todos para descobrir a verdade por trás do assassinato.

Midsommar: O Mal Não Espera a Noite (2019), Ari Aster Dani e Christian são um jovem casal com o relacionamento em crise. Mas, após perder toda a sua família em um acidente, Dani desiste da separação. Os dois viajam com um grupo de amigos para um festival de verão que acontece em uma remota vila da Suécia. Dani espera relaxar e superar o luto, mas tudo se transforma em um pesadelo quando os moradores da vila começam a realizar rituais de adoração pagã assustadores.

Distúrbio (2018), Steven Soderbergh Sawyer Valentini está sendo perseguida por um stalker virtual, que ela acredita ser seu ex-namorado. Exausta e traumatizada, ela resolve buscar ajuda legal. Mas, acaba sendo levada involuntariamente para uma clínica psiquiátrica, onde fica internada. Durante o isolamento, Sawyer fica se perguntando se o seu algoz está no local ou se tudo não passa de um devaneio de sua mente.

O Sacrifício do Cervo Sagrado (2018), Yórgos Lánthimos Steven é um cardiologista casado e pai de dois filhos. Ele é muito conceituado em sua área, mas na verdade é alcoólatra. Quando um paciente morre durante uma cirurgia executada por ele, Steven decide se aproximar do filho do homem, Martin, de 16 anos. Ele começa a presentear o garoto e o apresenta para toda a família. Mas, quando Martin percebe que está sendo deixado de lado, elabora um plano de vingança contra o médico.

Todos Já Sabem (2018), Asghar Farhadi Laura viaja para o interior da Espanha para participar do casamento de sua irmã, um grande evento que reunirá centenas de pessoas. Durante a festa, um apagão ocorre e um dos convidados desaparece. A família de Laura se une para desvendar o mistério, enquanto todos se perguntam se o responsável pelo sequestro não está entre eles. Na busca por uma solução, os segredos dos convidados começam a ser revelados.

Na Mira do Atirador (2017), Doug Liman Em pleno campo de batalha, dois soldados norte-americanos descobrem que estão na mira de um atirador iraquiano. A única coisa que ainda os protege é um pequeno muro de pedras em ruínas, onde eles se escondem. Eles precisam encontrar uma forma de fugir, mas não podem se comunicar, já que o inimigo está interceptando as conversas via rádio. Ao redor, os soldados veem os corpos de seus colegas que foram mortos anteriormente pelo mesmo sniper.

Os Oito Odiados (2015), Quentin Tarantino No Velho Oeste, o caçador de recompensas John Ruth transporta uma perigosa prisioneira, que ele espera trocar por uma grande quantia de dinheiro. Ao longo do caminho, Ruth aceita transportar outros dois homens. Uma nevasca acaba forçando-os a buscar abrigo em um armazém, onde quatro desconhecidos já estão abrigados. Aos poucos, os forasteiros começam a descobrir os segredos sangrentos uns dos outros, o que aumenta a tensão entre eles.

O Segredo dos Seus Olhos (2010), Juan José Campanella Benjamin Esposito se aposenta do cargo de oficial de justiça e decide escrever um livro. Sua inspiração é uma história trágica, da qual foi testemunha em 1974. Na época, o departamento onde ele trabalhava foi designado para investigar o estupro e o consequente assassinato de uma jovem. Em sua jornada, Benjamin conhece o marido da vítima e promete ajudá-lo a encontrar o culpado.