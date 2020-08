15 filmes que todos deveriam ver ou rever antes dos 40, disponíveis na Netflix e no Amazon Prime Video

A Bula reuniu em uma lista 15 pérolas do cinema que todos deveriam assistir antes de completar 40 anos. Para os que já assistiram os longas selecionados, a dica é revê-los, pois a maturidade adquirida com os anos ajuda a enxergar as histórias por novos ângulos e a encontrar detalhes que passaram despercebidos na primeira vez. Os títulos estão disponíveis no streaming: sete no Amazon Prime Video e oito na Netflix. Entre eles, destacam-se “O Lado Bom da Vida” (2013), de David O. Russell; “Um Estranho no Ninho” (1975), de Milos Forman; e “O Show de Truman — O Show da Vida” (1998), dirigido por Peter Weir. Os filmes estão organizados de acordo com o ano de lançamento.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix e Amazon Prime Video

Amazon Prime Video

Mid 90’s (2018), Jonan Hill Nos anos 1990, Stevie, um garoto de 13 anos, tenta superar o comportamento abusivo de seu irmão mais velho, que usa a violência para se afirmar, e a negligência de sua mãe. Stevie sente-se sozinho até que encontra uma gangue de skatistas. Para ser aceito, ele aprende manobras de skate e segue as ordens dos mais velhos. Com seus novos amigos, Stevie conhece a rebeldia da adolescência.

Boyhood: Da Infância à Juventude (2014), Richard Linklater O filme é centrado em Mason, um garoto cujos pais se divorciam. A trama narra a vida do menino durante um período de 12 anos, da infância à juventude, mostrando a relação dele com os pais conforme vai amadurecendo. Como o filme foi gravado ao longo desses 12 anos, é possível, literalmente, assistir ao garoto crescer diante da tela, enquanto enfrenta descobertas, novas experiências e conflitos.

O Lado Bom da Vida (2013), David O. Russell Após passar um tempo internado em uma instituição psiquiátrica por conta de seu comportamento explosivo, Pat Solitano Jr. deseja reconstruir sua vida e se reaproximar da ex-mulher. Em um jantar com amigos, ele conhece Tiffany, uma jovem viúva que também está sofrendo com problemas emocionais. Ela convida Pat para ser o seu parceiro em uma competição de dança e uma inesperada amizade nasce entre os dois.

Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças (2004), Michel Gondry Joel e Clementine tentaram fazer com que o relacionamento deles desse certo por anos. Cansada dos desentendimentos, Clementine aceita se submeter a um tratamento experimental para apagar Joel de sua memória. Ao descobrir o que a ex fez, Joel decide passar pelo mesmo experimento, eliminando todas as suas lembranças de Clementine. Mas, após se esquecerem, eles se encontram por acaso e se apaixonam novamente.

Simplesmente Amor (2003), Richard Curtis Na véspera de Natal, em Londres, nove histórias se entrelaçam, mostrando os desencontros do amor. Entre os personagens, estão o primeiro-ministro da Inglaterra, que se apaixona por uma de suas funcionárias; um escritor que viaja para o sul da França, onde encontra seu grande amor; uma mulher que desconfia das intenções do melhor amigo de seu marido; e um ex-astro do rock que busca retomar sua carreira com um jingle de natal.

Memento (Amnésia) (2001), Christopher Nolan Leonard Shelby tem a casa invadida por dois ladrões. Um deles bate em sua cabeça e o outro estupra e mata sua mulher. Agora, devido à pancada, ele sofre de amnésia anterógrada, uma doença que o impede de memorizar os eventos que acabaram de acontecer. Mesmo com essa dificuldade, ele insiste em encontrar o assassino de sua esposa. Mas, a polícia não acredita na versão de Leonard sobre o crime.

Um Estranho no Ninho (1975), Milos Forman Randle Patrick, criminoso reincidente, é transferido de uma prisão comum para uma instituição psiquiátrica. Embora não tenha nenhuma doença mental, ele mente para evitar o trabalho forçado e para passar o resto de sua sentença em um ambiente menos hostil. Incomodado com as regras rígidas que a médica Mildred Ratched impõe aos internos, ele incita todos a se rebelarem, mesmo sabendo que isso pode aumentar seu tempo preso.

Netflix

Peixe Grande e Suas Histórias Maravilhosas (2004), Tim Burton Na juventude, Edward Bloom resolve deixar sua pequena cidade, no Alabama, para dar a volta ao mundo. Em seu percurso, ele vive aventuras surpreendentes. Anos mais tarde, no dia do casamento de seu filho, William, ele conta alguns dos episódios fantásticos que viveu, fascinando a todos. Mas, William acredita que o pai está mentindo e resolve investigar a veracidade das histórias contadas por ele.

Encontros e Desencontros (2003), Sofia Coppola Bob Harris é um ator em decadência que está em Tóquio para filmar um comercial publicitário. No hotel, ele conhece Charlotte, uma jovem filósofa que está na cidade acompanhando o marido, fotógrafo de uma banda de rock. Sentindo-se solitários e entediados em uma cidade desconhecida, Bob e Charlotte decidem passear por Tóquio juntos. Ao longo dos dias, eles compartilham suas inseguranças e frustrações.

A Viagem de Chihiro (2001), Hayao Miyazaki A pequena Chihiro e seus pais estão se mudando de cidade. Durante a viagem, eles decidem pegar um atalho, mas acabam se perdendo. Ao atravessarem um túnel, chegam em um povoado aparentemente abandonado. Chihiro decide explorar o local e, ao reencontrar seus pais, percebe que eles viraram porcos. Com a ajuda de um misterioso jovem chamado Haku, Chihiro tenta escapar do local e reverter a maldição que transformou sua família em porcos.

O Show de Truman — O Show da Vida (1998), Peter Weir Truman Burbank é um pacato vendedor de seguros que leva uma vida simples ao lado de sua esposa, Meryl. Mas, algumas atitudes das pessoas ao seu redor estão fazendo com que ele desconfie de seus vizinhos, amigos e até de Meryl. Após conhecer a misteriosa Lauren, Truman acaba descobrindo que, desde o seu nascimento, toda a sua vida foi monitorada por câmeras e transmitida como um reality show em rede nacional.

As Patricinhas de Beverly Hills (1995), Amy Heckerling Cher é uma garota de boa índole, mas extremamente superficial. Milionária e mimada, ela é a mais desejada da escola. Disposta a fazer uma boa ação, Cher decide se aproximar da nerd Tai, para transformá-la em uma menina estilosa, que chame a atenção dos garotos. Mas, quando Tai se torna mais popular que ela, Cher se sente frustrada e percebe que precisa rever suas prioridades na vida.

O Profissional (1994), Luc Besson Leon é um assassino profissional que leva uma vida solitária em Nova York. Quando a família de sua vizinha é toda assassinada por policiais envolvidos com o tráfico, ele resolve proteger uma garota de 12 anos, Mathilda, a única que sobreviveu à tragédia. Ela deseja aprender a manusear armas com Leon para vingar a morte de seu irmão. Enquanto isso, os dois se tornam amigos e Mathilda ensina o pistoleiro a ler e a escrever.

Clube dos Cinco (1985), John Hughes No Colégio Shermer, cinco alunos que cometeram pequenos delitos são colocados em detenção. Apesar de frequentarem a mesma escola, eles pertencem a classes sociais diferentes e não são amigos. Confinados por nove horas, os estudantes devem escrever uma redação sobre o que pensam de si mesmos. Com o passar do tempo, eles começam a se abrir uns com os outros e compartilham seus maiores segredos.