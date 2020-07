15 filmes ganhadores do Oscar de Melhor Filme disponíveis na Netflix e no Amazon Prime Video

O Oscar, oficialmente chamado de Prêmios da Academia, é a maior premiação mundial do cinema. Todos os anos, cerca de 24 estatuetas são entregues como reconhecimento às melhores produções cinematográficas do ano. Mas, o prêmio mais aguardado é sempre o Oscar de Melhor Filme. Os longas vencedores desta categoria, geralmente, já receberam outras honrarias em festivais menores e reúnem todos os aspectos admirados pela Academia: qualidade técnica, boas atuações, história inspiradora e uma mensagem impactante. Para os cinéfilos, a Bula reuniu em uma lista 15 ganhadores do Oscar de Melhor Filme disponíveis no streaming: oito no Amazon Prime Video e sete na Netflix. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento.

Amazon Prime Video

Green Book (2018), Peter Farrelly O filme se baseia numa história real dos anos 1960, quando as leis de segregação racial ainda estavam em vigor nos Estados Unidos. Tony Lip precisa de dinheiro após a falência de seu negócio e aceita trabalhar como motorista para Don Shirley, um celebrado pianista negro. Os dois são muito diferentes e Tony é um bocado racista. Mas, aos poucos, Tony e Don se tornam bons amigos. O longa foi vencedor do Oscar de Melhor Filme em 2019.

Argo (2012), Ben Affleck Em 1979, a embaixada norte-americana em Teerã é invadida por militantes islâmicos e estudantes iranianos, que fazem todos de reféns. Seis americanos conseguem fugir e se esconder na residência do embaixador do Canadá no Irã. Para salvá-los, um agente da CIA tem a ideia de montar uma equipe de falsos atores. Sob o pretexto de gravarem um filme fictício chamado Argo, eles conseguem entrar no Irã para a missão de resgate.

O Artista (2011), Michel Hazanavicius Na década de 1920, o ator George Valentim é uma das estrelas mais famosas do cinema mudo. Ele se apaixona por Peppy Miller, uma figurante que sonha em ser uma grande atriz. A carreira de George está sendo ameaçada pela chegada no cinema falado e ele não sabe como continuar relevante. Ao mesmo tempo, assiste à ascensão de Peppy, que se adapta muito bem ao novo formato de filmes.

O Discurso do Rei (2010), Tom Hooper Desde a infância, o príncipe George é gago. Esse é um sério problema para ele, que constantemente precisa fazer discursos. Após tentar vários métodos, ele é vencido pela insistência da esposa e aceita visitar mais um terapeuta de fala, o dr. Lionel Logue. Inicialmente, George duvida das técnicas pouco convencionais de Logue, mas rapidamente percebe que está progredindo. Agora, ele precisa se preparar para o seu maior desafio: assumir a coroa.

Guerra ao Terror (2009), Kathryn Bigelow JT Sanborn, Brian Geraghty e Matt Thompson integram o esquadrão antibombas do exército dos EUA, em missão no Iraque. A tarefa deles é destruir explosivos antes que atinjam alguém. Mas, por um erro, uma bomba explode e mata Thompson. O sargento William James é enviado para substitui-lo, dias antes de ser dispensado do Iraque. James é impulsivo e de sangue frio, o que acaba incomodando seus colegas da equipe.

O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei (2003), Peter Jackson Sauron planeja um grande ataque à cidade de Minas Tirith, fazendo com que o mago Gandalf e Pippin partam para o local na intenção de ajudar a resistência. Para enfrentar o Senhor da Escuridão, Aragorn reúne um exército de forças do bem. Enquanto isso, os membros da Sociedade do Anel, cansados e famintos, continuam sua jornada à Montanha da Perdição, onde pretendem destruir o anel.

Forrest Gump: O Contador de Histórias (1994), Robert Zemeckis Mesmo com o QI baixo, Forrest Gump nunca se sentiu desfavorecido. Por obra do acaso, ele participou de alguns dos mais importantes eventos da história dos Estados Unidos. Forrest ensinou Elvis Presley a dançar, serviu com honra no Vietnã, foi estrela de um time de futebol americano, conheceu Richard Nixon e percorreu vários estados a pé. Apesar de todas as suas experiências, ele não consegue esquecer Jenny, seu amor de infância.

O Poderoso Chefão (1972), Francis Ford Coppola Nos anos 1950, Don Vito Corleone é o chefe de uma das famílias de mafiosos mais influentes em Nova York. Virgil Sollozzo, um gângster, anuncia a Don Vito que pretende estabelecer um grande esquema de vendas de narcóticos na cidade, mas só fará isso com a permissão da família Corleone. Vito se nega a apoiá-lo e acaba sendo vítima de um atentado. Enquanto se recupera, ele pede que o filho mais velho, Sonny, assuma os negócios em seu lugar.

Netflix

Moonlight: Sob a Luz do Luar (2016), Barry Jenkins O filme acompanha o crescimento de Chiron, um jovem negro de uma comunidade pobre de Miami. Além de ser maltratado pela mãe, que é usuária de drogas, Chiron é vítima de bullying na escola. Um dia, ao ser perseguido pelos garotos da vizinhança, ele conhece Ruan, um dos chefes do tráfico local, que o oferece um esconderijo. A partir desse dia, Chiron se aproxima de Ruan e passa a enxergá-lo como um pai.

Birdman ou (A Inesperada Virtude da Ignorância) (2014), Alejandro González Iñarritu O longa, que ganhou o Oscar de Melhor Filme em 2015, conta a história de Riggan Thomson, um ator que fez muito sucesso interpretando Birdman, um super-herói que se tornou um ícone cultural. Ao se recusar a fazer mais uma sequência do filme, Riggan viu sua fama decair. Agora, para retomar sua carreira, ele está montando uma peça para a Broadway.

12 Anos de Escravidão (2013), Steve McQueen Baseado em uma história real, o longa narra a incansável luta de Solomon Northup pela sua sobrevivência. Escravo liberto, um dia ele aceita uma proposta de emprego em outra cidade, onde é sequestrado e acorrentado. Vendido como escravo, Solomon supera constantes humilhações físicas e emocionais. Ao longo de 12 anos, ele passa por dois senhores, Ford e Edwin Epps, que exploram seus serviços.

Gladiador (2000), Ridley Scott No final do reinado de Marco Aurélio, ele diz que irá deixar o trono para o general romano Maximus. Isso desperta a ira de Commodus, filho do imperador, que mata o próprio pai e ordena a morte do general. Após conseguir fugir, Maximus se esconde sob a identidade de um escravo e gladiador. Dia após dia, ele triunfa nas lutas da arena e ganha a confiança do povo, sabendo que o apoio popular será fundamental quando ele tiver a chance de se vingar de Commodus.

A Lista de Schindler (1993), Steven Spielberg Em 1939, o empresário Oskar Schindler chega à cidade de Cracóvia com a intenção de lucrar com seus negócios durante a guerra. Aproveitando sua influência dentro do partido nazista, ele consegue abrir uma fábrica de panelas e emprega judeus poloneses por serem mais baratos. Subornando o tenente Amon Göth, Schindler garante que seus empregados não sejam mandados para campos de concentração. Mas, com o avanço da guerra, a situação fica insustentável.

Gandhi (1982), Richard Attenborough Após ser expulso da 1ª classe de um trem, o advogado indiano Mohandas Gandhi decide lutar contra o domínio britânico em seu país. Dedicado ao conceito de resistência não-violenta, ele é rejeitado pelas autoridades inglesas, mas atrai a atenção de todo o mundo ao se colocar como um líder espiritual de hindus e muçulmanos. Por meio de suas manifestações, Gandhi leva a Índia a conquistar a independência.