Ganhadores do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro disponíveis na Netflix e no Amazon Prime Video

Roma (2018), Alfonso Cuarón

O filme foi inspirado na infância de Cuarón e conta a história de Cleo, uma jovem que trabalha como babá e doméstica de uma família de classe média, moradora do bairro Roma, na Cidade do México. Em um ano, acontecimentos inesperados afetam a rotina da família. Enquanto sua patroa, Sofia, sofre com o afastamento do marido, Cleo engravida do namorado, Fermín, que não quer assumir a criança.