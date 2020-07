10 filmes fascinantes e pouco conhecidos para ver no Amazon Prime Video

Existem grandes obras do cinema independente que não chegam aos prêmios mais relevantes, mas conseguem encantar os espectadores que as assistem. Para os cinéfilos de plantão, a Bula reuniu dez indicações de filmes fascinantes, mas pouco conhecidos, que estão disponíveis no Amazon Prime Video, serviço de streaming do e-commerce Amazon. Entre os selecionados, destacam-se “Nas Estradas do Nepal” (2017), de Min Bahadur Bham; “Wiñaypacha (Eternidade)” (2017), de Oscar Catacora; e “Children of Heaven” (1999), dirigido por Majid Majidi. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento.

The Neighbors’ Window (2019), Marshall Curry Alli é uma mulher casada e mãe de três filhos, sobrecarregada com a rotina cansativa de dona de casa. Uma noite, após colocar as crianças para dormir, ela e o marido, Jacob, olham pela janela do prédio vizinho e avistam um casal fazendo sexo. Alli e Jacob encontram nos jovens a vitalidade que lhes falta há tempos. Então, observar os vizinhos à noite passa a fazer parte de suas rotinas.

A Fish Out of Water (2017), Kuo-An Lai Começando a frequentar o jardim de infância, o pequeno Yian se torna um garoto desatento e melancólico. Ele afirma se lembrar de seus pais de uma vida passada e de uma infância à beira-mar. Yian quer encontrar os lugares que vê em suas memórias, mas os médicos dizem que ele sofre com algum transtorno psicológico. Enquanto isso, os pais de Yian negociam o processo de divórcio.

Nas Estradas do Nepal (2017), Min Bahadur Bham Prakash e Kiran são dois garotos que vivem no Nepal durante a guerra civil de 2001. Embora sejam de castas diferentes, eles se tornam melhores amigos e decidem ganhar dinheiro vendendo os ovos de uma galinha. Quando o animal some, eles partem numa viagem para encontrá-lo, ignorando os perigos que correm devido à guerra.

Últimos Dias em Havana (2017), Fernando Pérez Miguel é um lavador de pratos que sonha em se mudar para Nova York. Ele vive em Havana com outro homem chamado Diego, que é portador de HIV. Os dois têm uma ligação de amizade muito forte e Diego encontra em Miguel o incentivo para continuar lutando por sua vida. Mas, o relacionamento deles é completamente abalado quando Miguel finalmente recebe o visto da embaixada norte-americana.

Wiñaypacha (Eternidade) (2017), Oscar Catacora Willka e Phaxsi, um casal de oitenta anos, vivem abandonados em um lugar remoto nos Andes do Peru, a mais de cinco mil metros acima do nível do mar. Os dois enfrentam a miséria, as dificuldades climáticas e a passagem do tempo sozinhos, esperando que o único filho, que emigrou há anos, volte para resgatá-los. “Wiñaypacha” é o primeiro filme rodado totalmente em aymara, língua indígena peruana.

St. Vincent (2015), Theodore Melfi Após o divórcio, Maggie se muda para o Brooklyn com Oliver, seu filho de 12 anos. Vincent, um vizinho alcoólatra e viciado em jogos, se aproxima deles, oferecendo-se para cuidar de Oliver. Como é enfermeira e faz muitos plantões, Maggie acaba aceitando a ajuda. Apesar de não ser a pessoa mais indicada para cuidar de uma criança, Vincent acaba se tornando uma boa influência para Oliver.

Encontrando o Amor em Sugarcreek (2014), Terry Cunningham Miquéias, um jogador de beisebol, está fugindo da mídia após a morte traumática de sua mulher. Junto com seu pequeno filho, Bobby, ele se refugia na comunidade Amish de Sugarcreek, em Ohio. Usando nomes falsos, eles encontram abrigo na hospedaria de três irmãs Amish. Mas, a presença deles desperta a desconfiança de Rachel, uma policial que foi criada pelas irmãs donas da pousada.

Paris-Manhattan (2012), Sophie Lellouche Alice é uma mulher solitária, apaixonada pelo seu trabalho como farmacêutica e por Woody Allen. Nas horas vagas, ela conversa com um pôster do cineasta e costuma recomendar seus filmes aos clientes da farmácia. A família de Alice insiste para que ela se case, mas ela nunca amou ninguém. Tudo muda quando Alice conhece Victor, um homem sem o mesmo nível intelectual, que não entende nada de cinema, mas que a trata muito bem.

A Jovem Rainha Vitória (2010), Jean-Marc Vallée Única herdeira legítima do trono na Inglaterra, a adolescente Vitória está no centro da luta pelo poder. Seu tio, William IV, está prestes a morrer e ela será coroada em breve. Vitória é envolvida nas pressões e intrigas políticas da própria família, que deseja manipulá-la em troca de favores e privilégios. Ao mesmo tempo, ela se apaixona por Albert, o príncipe da Bélgica.