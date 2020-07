As 10 bandas mais importantes da história do rock

10 — Nirvana

Essa talvez seja a escolha mais questionável da lista. Por vários motivos: há quem diga que Kurt Cobain e seu trio de Seattle não fizeram nada mais do que repetir o que o punk já vinha fazendo há anos, mas com camisas de flanela e caras de sono. Mas também há os detratores (e aqui eu me incluo) que sequer consideram o Nirvana a melhor banda de Seattle e do movimento grunge, que também conta com pérolas como o Pearl Jam, o Soundgarden e o Alice in Chains. E, enfim, Cobain não era nenhum grande guitarrista, tampouco um notável vocalista.



O que fazem do Nirvana, então, a última bolachinha do pacote do rock and roll? É simples: além da cena pop rock já estar cansada das fórmulas batidas do rock de arena das bandas de hard rock e heavy metal do fim dos anos 1980, Cobain soube como ninguém extrair dos seus três acordes e guitarras extremamente distorcidas o ambiente perfeito para as suas letras gritadas mas, ao mesmo tempo, profundamente melancólicas.



É bom lembrar que a década de 1990 foi a última do Século 20 e nela tínhamos o rescaldo de toda a esperança que a humanidade depositava em si mesmo depois de um ciclo que viu duas guerras mundiais, a AIDS, as drogas e a axé music (isso porque não sonhavam que no Século 21 teríamos o arrocha, o funk carioca e o sertanejo universitário). Mas tivemos também a popularização da internet e do cd player.



Nesse contexto, o sucesso estrondoso do rock gutural e introspectivo do Nirvana notabilizou o grunge e propiciou que as demais (grandes) bandas que o integravam tivessem o merecido sucesso.