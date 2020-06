Dez filmes eróticos para assistir no Amazon Prime Video

A Vida Secreta de Zoe (2014), Bille Woodruff

Zoe Reynard tem a vida que sempre sonhou: além de ser uma empresária de sucesso, ela é casada com o homem que ama desde a infância e tem três filhos. Mas, Zoe esconde de todos uma compulsão cada vez maior por sexo e trai seu marido com outros homens. Com medo de perder as pessoas que ama, ela procura uma terapeuta, para quem conta todas as suas histórias.