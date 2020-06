10 diamantes para iluminar seu final de semana: 5 no Amazon Prime Video e 5 na Netflix

Bagdad Café (1987), Percy Adlon

Após discutir com o marido, Jasmim, uma turista alemã, é deixada sozinha no deserto do Arizona. Ela caminha por muito tempo até chegar a um posto-motel chamado Bagdad Café. Ela é recebida com aspereza pela dona do local, Brenda, mas aos poucos as duas aprendem a conviver. Jasmim traz alegria ao lugar e faz amizade com os hóspedes e clientes de Brenda.