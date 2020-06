15 filmes da Netflix para quem gosta de desvendar a mente humana

Imagem e Palavra (2018), Jean-Luc Godard

Neste filme experimental, o diretor Jean-Luc Godard usa montagens de imagens para refletir sobre os aspectos do cinema e do mundo. Unindo cenas de filmes, reportagens, vídeos caseiros e desenhos, o cineasta reflete sobre o tempo e o espaço. Ao final, ele também aborda os conflitos do Oriente Médio e como as imagens da guerra são percebidas pelo mundo ocidental.