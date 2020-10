As 21 canções com os versos mais bonitos da música brasileira

Enquanto a maioria das músicas apenas nos faz querer desligar o volume, outras reavivam memórias, emocionam, trazem conforto ou aguçam nossa consciência política. São composições que, mesmo se não estivessem acompanhadas de melodia, seriam pura poesia. Para descobrir as mais belas canções do cenário brasileiro, a Bula realizou uma votação com os leitores no Twitter. Aproximadamente 3 mil pessoas participaram da enquete. As 21 mais votadas foram reunidas em uma playlist, disponível no Spotify. Além disso, os trechos de cada música foram destacados abaixo. Entre as mais lembradas, estão “O Mundo é Um Moinho”, de Cartola; “O Quereres”, de Caetano Veloso; e “Chão de Estrelas”, de Orestes Barbosa e Silvio Caldas. Para ouvir a seleção no Spotify, é necessário possuir registro do aplicativo e fazer o login. Há opção de assinatura gratuita.

Clique no link para ouvir: As 21 canções com os mais belos versos da música brasileira

1 — Drão (Gilberto Gil)

O amor da gente é como um grão

Uma semente de ilusão

Tem que morrer pra germinar

Plantar nalgum lugar

Ressuscitar no chão

Nossa semeadura

Quem poderá fazer

Aquele amor morrer!

Nossa caminhadura

Dura caminhada

Pela estrada escura

2 — O Mundo é um Moinho (Cartola)

Ouça-me bem, amor

Preste atenção, o mundo é um moinho

Vai triturar teus sonhos, tão mesquinho

Vai reduzir as ilusões a pó

3 — O Ciúme (Caetano Veloso)

Dorme o Sol à flor do Chico, meio-dia

Tudo esbarra embriagado de seu lume

Dorme Ponte, Pernambuco, Rio, Bahia

Só vigia um ponto negro: o meu ciúme

O ciúme lançou sua flecha preta

E se viu ferido justo na garganta

Quem nem alegre, nem triste, nem poeta

Entre Petrolina e Juazeiro canta

Velho Chico vens de Minas

De onde o oculto do mistério se escondeu

Sei que o levas todo em ti, não me ensinas

E eu sou só eu, só eu, só, eu

4 — Pedaço de Mim (Chico Buarque)

Oh, pedaço de mim

Oh, metade arrancada de mim

Leva o vulto teu

Que a saudade é o revés de um parto

A saudade é arrumar o quarto

Do filho que já morreu

5 — Léo e Bia (Oswaldo Montenegro)

No centro de um planalto vazio

Como se fosse em qualquer lugar

Como se a vida fosse um perigo

Como se houvesse faca no ar

Como se fosse urgente e preciso

Como é preciso desabafar

Qualquer maneira de amar varia

E Léo e Bia souberam amar

Como se não fosse tão longe

Brasília de Belém do Pará

Como castelos nascem dos sonhos

Pra no real, achar seu lugar

6 — O Quereres (Caetano Veloso)

Eu queria querer-te amar o amor

Construir-nos dulcíssima prisão

Encontrar a mais justa adequação

Tudo métrica e rima e nunca dor

Mas a vida é real e de viés

E vê só que cilada o amor me armou

Eu te quero (e não queres) como sou

Não te quero (e não queres) como és

7 — Como Nossos Pais (Belchior)

Viver é melhor que sonhar

Eu sei que o amor

É uma coisa boa

Mas também sei

Que qualquer canto

É menor do que a vida

De qualquer pessoa

8 — Terra (Caetano Veloso)

De onde nem tempo, nem espaço

Que a força mande coragem

Pra gente te dar carinho

Durante toda a viagem

Que realizas no nada

Através do qual carregas

O nome da tua carne…

9 — E Vamos à Luta (Gonzaguinha)

Eu acredito

É na rapaziada

Que segue em frente

E segura o rojão

Eu ponho fé

É na fé da moçada

Que não foge da fera

E enfrenta o leão

10 — Clube da Esquina II (Milton Nascimento, Lô e Márcio Borges)

Por que se chamavam homens

Também se chamavam sonhos

E sonhos não envelhecem

Em meio a tantos gases lacrimogêneos

11 — Carinhoso (João de Barro e Pixinguinha)

Meu coração, não sei por que

Bate feliz quando te vê

E os meus olhos ficam sorrindo

E pelas ruas vão te seguindo

Mas mesmo assim foges de mim

12 — Metade (Oswaldo Montenegro)

Que a força do medo que tenho

Não me impeça de ver o que anseio

Que a morte de tudo em que acredito

Não me tape os ouvidos e a boca

Porque metade de mim é o que eu grito

Mas a outra metade é silêncio

13 — Chão de Estrelas (Orestes Barbosa e Silvio Caldas)

A porta do barraco era sem trinco

E a Lua furando nosso zinco

Salpicava de estrelas nosso chão

E tu, tu pisavas nos astros distraída

Sem saber que a ventura dessa vida

É a cabrocha, o luar e o violão

14 — Rosa (Pixinguinha)

Tu és divina e graciosa

Estátua majestosa do amor

Por Deus esculturada

E formada com ardor

Da alma da mais linda flor

De mais ativo olor

Que na vida é preferida pelo beija-flor

15 — Asa Branca (Humberto Teixeira e Luiz Gonzaga)

Quando o verde dos teus olhos

Se espalhar na plantação

Eu te asseguro não chore não, viu

Que eu voltarei, viu

Meu coração

16 — Eu te Amo (Tom Jobim e Chico Buarque)

Ah, se já perdemos a noção da hora

Se juntos já jogamos tudo fora

Me conta agora como hei de partir,

se ao te conhecer, dei pra sonhar,

fiz tantos desvarios

Rompi com o mundo, queimei meus navios

Me diz pra onde é que inda posso ir

17 — Aquarela (M. Fabrizio, G. Morra, Toquinho e Vinicius de Moraes)

Um menino caminha

E caminhando chega no muro

E ali logo em frente a esperar

Pela gente o futuro está

E o futuro é uma astronave

Que tentamos pilotar

Não tem tempo nem piedade

Nem tem hora de chegar

Sem pedir licença

Muda nossa vida

E Depois convida

A rir ou chorar

18 — Sangrando (Gonzaguinha)

Quando eu soltar a minha voz

Por favor entenda

Que palavra por palavra

Eis aqui uma pessoa se entregando

Coração na boca

Peito aberto

Vou sangrando

São as lutas dessa nossa vida

Que eu estou cantando

19 — Sabor Açaí (João Gomes e Nilson Chaves)

E tua fruta vai rolando

Para os nossos alguidares

Tu te entregas ao sacrifício

Fruta santa, fruta mártir

Tens o dom de seres muito

Onde muitos não têm nada

20 — Todo Amor Que Houver Nessa Vida (Cazuza e Frejat)

Eu quero a sorte de um amor tranquilo

Com sabor de fruta mordida

Nós, na batida, no embalo da rede

Matando a sede na saliva

Ser teu pão, ser tua comida

Todo amor que houver nesta vida

21 — O Que É, o Que É? (Gonzaguinha)

Viver

E não ter a vergonha

De ser feliz

Cantar e cantar e cantar

A beleza de ser

Um eterno aprendiz

Ah meu Deus!

Eu sei, eu sei

Que a vida devia ser

Bem melhor e será

Mas isso não impede

Que eu repita

É bonita, é bonita

E é bonita