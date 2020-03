Mulheres inspiradoras: 55 mulheres da indústria do entretenimento indicam filmes, séries e documentários

Alejandra Azcárate (Colômbia) — Vis a Vis

Alice Wu (Estados Unidos) — Frances Ha

Andrea Barata Ribeiro (Brasil) — Sex Education

Anna Winger (Alemanha) — Unbreakable Kimmy Schmidt

Ava DuVernay (Estados Unidos) — Uma Dobra no Tempo

Barbara Lopez (México) — Scandal

Beren Saat (Turquia) — Bird Box

Bruna Mascarenhas (Brasil) — Quien Te Cantará

Cecilia Suárez (México) — História de um Casamento

Chris Nee (Estados Unidos) — Orange is the New Black

Christian Serratos (Estados Unidos) — The Goop Lab

Cindy Bishop (Tailândia) — Anne with an E

Elena Fortes (México) — Atlantique

Esther Acebo (Espanha) — Chef’s Table: Bo Songvisava

Fadily Camara (França) — Como Defender um Assassino

Fanny Herrero (França) — Je Parle Toute Seule

Fatima Abu Bakar (Malásia) — Bebês em Foco

Francesca Comencini (Itália) — What Happened, Miss Simone?

Giovanna Ewbank (Brasil) — Coisa Mais Linda

Hanna Ardéhn (Suécia) — O Silêncio dos Inocentes

Hazar Erguclu (Turquia) — House of Cards

Hend Sabry (Egito) — Joan Didion: The Center Will Not Hold

Ida Elise Broch (Noruega) — RuPaul’s Drag Race

Janet Mock (Estados Unidos) — Paris Is Burning

Joyce Cheng (Hong Kong) — Queer Eye

Juliana Vicente (Brasil) — Olhos que Condenam

Kemi Adetiba (Nigéria) — King of Boys

Kiara Advani (Índia) — Quatro Histórias de Desejo

Lali Espósito (Argentina) — Um Lugar Chamado Notting Hill

Lana Condor (Estados Unidos) — Grace and Frankie

Lauren Morelli (Estados Unidos) — Julie e Julia

Laurie Nunn (Inglaterra) — The Keepers

Laverne Cox (Estados Unidos) — A Call to Courage

Liz Garbus (Estados Unidos) — Ela Quer Tudo

Logan Browning (Estados Unidos) — Alguém Especial

Lynn Fainchtein (México) — 2001: Uma Odisseia no Espaço

Marcela Benjumea (Colômbia) — Disque Amiga para Matar

Mercedes Morán (Argentina) — Aquarius

Mika Ninagawa (Japão) — O Império dos Sentidos

Millie Bobby Brown (Reino Unido) — Miss Americana

Mina El Hammani (Espanha) — ¿Qué Coño está Pasando?

Mindy Kaling (Estados Unidos) — Chewing Gum

Mira Lesmana (Indonésia) — ROMA

Mithila Palkar (Índia) — Hannah Gadsby’s Nanette

Nahnatchka Khan (Estados Unidos) — Jovens Adultos

Ngô Thanh Vân (Vietnã) — Mulher-Maravilha

Nosipho Dumisa (África do Sul) — Gravidade

Pathy Dejesus (Brasil) — Criando Dion

Paulina Garcia (Chile) — Dois Dias, Uma Noite

Petra Costa (Brasil) — Feministas: O Que Elas Estavam Pensando?

Salma Hayek (México) — Inacreditável

Sandi Tan (Singapura) — Boneca Russa

Shefali Shah (Índia) — Crimes em Déli

Sophia Loren (Itália) — The Crown

Yalitza Aparicio (México) — Virando a Mesa do Poder