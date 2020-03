Cambridge oferece plataforma online e gratuita para aprender inglês

A Universidade de Cambridge, uma das mais renomadas do Reino Unido e do mundo, criou uma plataforma online e gratuita para os que desejam aprender inglês, a Cambridge Assessment English. O site disponibiliza conteúdos para quatro públicos distintos: escolas, alunos, professores e organizações.

A seção alunos oferece “formas divertidas de praticar e desenvolver o inglês”, com mais de 85 atividades gratuitas e aulas em vídeo. Além disso, o site também oferece material de apoio para pessoas que estão se preparando para testes de proficiência em inglês, como simulados, listas de vocabulário e provas anteriores.

Entre os vários exames contemplados estão o Linguaskill, o CELTA e o IELTS, um dos mais requisitados em todo o mundo. Para saber o seu nível de inglês, a instituição oferece um questionário online e gratuito, com 25 perguntas de múltipla escolha e sem limite de tempo. Ao final, o site indica qual o exame de proficiência é mais indicado para o aluno,

Pais e filhos também são contemplados na plataforma, com uma seção que disponibiliza atividades, testes e jogos para crianças. De acordo com a universidade, o conteúdo é produzido pelos pesquisadores da universidade, com a missão de ajudar o maior número de pessoas possível a aprender inglês ou melhorar as habilidades de compreensão e fala.