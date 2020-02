Museus e bibliotecas de todo o mundo disponibilizam gratuitamente desenhos de colorir para adultos

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, o estresse já atinge mais de 90% das pessoas em todo o mundo. Só no Brasil, 70% da população sofre com esse mal, que pode se transformar em uma doença, a Síndrome de Burnout. Existem muitos caminhos para aliviar a tensão, mas um dos mais simples e acessíveis é colorir.

Além de reduzir o estresse e ansiedade, colorir também melhora a capacidade de atenção. E para os amantes da arte, a boa notícia é que mais de cem museus e bibliotecas ao redor do mundo se juntaram ao movimento #ColourOurCollections, disponibilizando, gratuitamente, livros de colorir para adultos.

As imagens abrangem os mais diferentes temas, desde as primeiras ilustrações modernas, como o desenho de um gato, tirado do clássico “Historie of Foure-Footed Beastes” (1607), de Edward Topsell — uma cortesia de Cambridge; até a icônica capa do jornal “The Suffragist”, de julho de 1919, que anunciava a conquista das mulheres pelo direito ao voto.

Além disso, existem muitas ilustrações sobre procedimentos médicos e anatomia, anúncios antigos e cartazes de guerra, todas em preto e branco. Colorir esses desenhos pode ser uma ótima maneira de conhecer algumas das joias escondidas em bibliotecas de todo o mundo. Para ver as imagens, basta escolher alguma coleção e clicar no link abaixo da imagem em destaque. Logo após, todos as páginas abrirão em PDF, com as opções de “imprimir” e “fazer o download”.

Clique no link para acessar: Mais de cem museus e bibliotecas disponibilizam gratuitamente ilustrações de colorir para adultos