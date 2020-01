As 10 melhores séries para ver na Netflix em 2020

Spin Out (2019), Samantha Stratton e Lara Olsen

Kat Baker, uma patinadora do gelo em ascensão, é obrigada a abandonar as competições após sofrer uma queda desastrosa, que lhe deixou não apenas com sequelas físicas, mas também mentais. Após algum tempo, ela tem a oportunidade de voltar à pista como patinadora de duplas, ao lado do talentoso Justin Davis. Dentro e fora do gelo, Kat enfrenta vários novos desafios, ao mesmo tempo em que tenta lidar com as exigências da mãe, um ex-patinadora.