12 séries novas que valem a assinatura da Netflix

Estado Zero (2020), Elise McCredie, Tony Ayres e outros

A série conta a história de quatro desconhecidos que se encontram num centro de detenção de imigrantes, situado no deserto australiano. Sofie, uma aeromoça alemã, quer sair da Austrália após se envolver com uma perigosa seita; Ameer é um afegão que está tentando entrar no país para dar uma vida melhor à família, Clare é a nova gerente do centro, empenhada em abafar as polêmicas; e Sandford é um pai de família que aceita trabalhar como guarda no local.