As 10 melhores séries escondidas na Netflix

A Netflix possui em seu acervo opções de séries extremamente populares. No entanto, não é apenas a grande audiência que define a qualidade das produções. No serviço de streaming há, por exemplo, verdadeiras pérolas escondidas. Apesar de não serem muito conhecidas entre os espectadores, elas são simplesmente surpreendentes. As produções contemplam diferentes gêneros, desde comédias até as boas e velhas histórias policiais. A Bula selecionou as melhores delas em uma lista. Alguns destaques são a produção sueca “Areia Movediça” (2019), de Per-Olav Sørensen e Lisa Farzaneh; “Segurança em Jogo” (2018), de Jed Mercurio; e “Atlanta” (2017), dirigida por Hiro Murai. Os títulos não estão organizados de acordo com critérios classificatórios.

Areia Movediça (2019), Per-Olav Sørensen e Lisa Farzaneh Em um dos bairros mais nobres de Estocolmo, um tiroteio ocorre em uma escola. Maja Norberg é a jovem acusada de homicídio que vai à julgamento pelo massacre. A investigação traz à tona segredos da vida de Maja, incluindo sua relação com Sebastian Fagerman, um milionário da cidade. A série é baseada no livro “The Bridge”, de Malin Persson Giolito.

Disque Amiga para Matar (2019), Amy York Rubin Após a morte do marido, a corretora de imóveis Jen resolve frequentar um grupo de apoio para superar o luto. Lá, ela conhece Judy, que perdeu o noivo há poucos meses. Para driblarem a tristeza, as duas passam horas conversando no telefone. Elas se tornam tão próximas, que Jen convida a amiga para morar em sua casa. Mas, ela acaba descobrindo que Judy está sendo procurada pela polícia.

Derry Girls (2018), Michael Lennox Durante a década de 1990, a Irlanda vive conflitos políticos e o exército está sempre nas ruas. Enquanto isso, a jovem Erin e suas amigas tentam se divertir enquanto estudam em uma escola católica e conservadora. Juntas, elas enfrentam os conflitos típicos da adolescência, as brigas de família, e procuram uma forma de ganhar dinheiro para conhecerem Paris após o fim do ano letivo.

Good Girls (2018), Jenna Bans Christina Hendricks é casada e mãe de quatro filhos. Após descobrir uma traição do marido, ela pede o divórcio. Ruby trabalha como garçonete e precisa de dinheiro para pagar o tratamento da filha. Annie é mãe solteira e está prestes a perder a guarda de sua filha por não ter como pagar um advogado. Cansadas da vida que levam, essas três mulheres se unem para assaltar um supermercado em Detroit e resolver seus problemas financeiros.

Segurança em Jogo (2018), Jed Mercurio David Budd é um veterano de guerra que trabalha para o Serviço de Polícia Metropolitano de Londres. Ao viajar em um trem, ele percebe uma movimentação suspeita e consegue impedir um ataque terrorista. Como recompensa, ele recebe uma promoção para ser o guarda-costas da ministra Julia Montague. Sabendo que a ministra apoia a guerra do Afeganistão, Budd se vê dividido entre seu dever e suas crenças.

Wanderlust (2018), Nick Payne A psicóloga Joy Richards e o marido, Alan, estão casados há mais de 20 anos. Eles não sentem mais desejo um pelo outro e estão insatisfeitos com o relacionamento que vivem. Decidida a reacender a paixão em seu casamento, Joy propõe ao marido que eles experimentem sair com outras pessoas. Mas, aos poucos, o casal descobre que abrir a relação não é a melhor maneira de salvar o casamento.

As Telefonistas (2017), Gema R. Neira, Ramón Campos e outros Em 1929, quatro mulheres vêm de diferentes partes da Espanha para trabalhar como operadoras de telefonia em uma empresa de Madri que promete revolucionar o mundo das telecomunicações. Entre elas, está Alba, que, após cometer um crime, falsifica documentos e se candidata à vaga de telefonista como Lídia Aguilar. Ao lado de suas novas amigas, ela tenta esquecer o passado e recomeçar sua vida.

Atlanta (2017), Hiro Murai A série de comédia-dramática é centrada na vida de Earn, que vive na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos. Sem dinheiro, sem teto e com uma filha para criar, ele abandona a faculdade para se tornar agente musical de seu primo, Alfred, conhecido como Paper Boi. Os dois são apaixonados por música, mas discordam em vários pontos sobre os limites entre arte e entretenimento no hip-hop.

O Tempo Entre Costuras (2013), Carlos Montero e María Dueñas Sira Quiroga é uma costureira que vive em Madrid, na Espanha. Prestes a se casar, ela se apaixona por outro homem e parte para Tânger, no Marrocos, a fim de morar com ele. Mas, os planos de Sira não dão certo e ela acaba sozinha. Voltar para Espanha não é uma opção até que a Guerra Civil Espanhola termine. Então, para sobreviver em terras estrangeiras, Sira decide seguir fazendo a única coisa que sabe: costurar.