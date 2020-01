Os brasileiros bebem o equivalente a 222 litros de cerveja ou 71 garrafas de vinho por ano

O mais recente relatório “Health at a Glance”, realizado em 2019 pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), constatou que brasileiros com mais de 15 anos bebem, em média, 6,3 litros de álcool puro por ano, o que equivale a 71 garrafas de vinho ou 222 litros de cerveja (aproximadamente 625 long-necks). Os dados são baseados no número de vendas de bebidas alcoólicas em 44 países membros, candidatos ou parceiros da OCDE.

O estudo “Health at a Glance” tem o objetivo de avaliar os investimentos em saúde e a qualidade de vida das populações em países desenvolvidos. Dentro os 44 analisados quanto ao consumo de álcool, o Brasil ficou no final do ranking, na 35ª posição, perdendo apenas para Turquia, Israel, Costa Rica, México, Índia e Colômbia, onde os habitantes adultos consomem menos de cinco litros de álcool em média.

O topo da lista é ocupado pela Lituânia, onde as pessoas consomem cerca de 12, 3 litros de álcool puro. Em seguida, estão a Áustria e a França. Surpreendentemente, os italianos, famosos pelo consumo de vinho, se aproximam do Brasil, com 7,2 litros por ano. Abaixo, a Revista Bula reuniu os dados de consumo de bebida alcoólica de 21 países, convertendo os números para o equivalente em litros de cerveja ou garrafas de vinho.