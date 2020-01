Ganhadores do Globo de Ouro para ver no Now

A cerimônia de premiação do Globo de Ouro, um dos eventos mais importantes do audiovisual, ocorreu em janeiro. Para os cinéfilos de plantão, a boa notícia é que é possível assistir vários premiados no NOW, a plataforma de streaming da Claro. Toda a programação pode ser conferida no canal 1 do controle remoto, no site ou em tablets e smartphones pelo aplicativo, que possui uma versão para smartphones Android, no Google Play, e para Apple, na App Store. Uma novidade é que agora os assinantes com pacote 4K podem ter acesso à Netflix pelo canal 680, sem conexão online. Ou seja, os vencedores do Globo de Ouro produzidos pela Netflix também estarão disponíveis na Claro TV. A premiação ainda fez uma homenagem especial a Tom Hanks, e no NOW os usuários podem conferir filmes importantes da carreira do ator, como: “Forrest Gump” (1994), “À Espera de Um Milagre” (1999), “Náufrago” (2000), “Sully: O Herói do Rio Hudson” (2016) e muitos outros. Confira abaixo todos os títulos ganhadores do Globo de Ouro disponíveis no NOW.

Coringa (Todd Phillips) O filme conta a origem do vilão Coringa. Em 1981, ele é Arthur Fleck, um homem que sofre com problemas psicológicos e trabalha como palhaço. Arthur vive em Gotham, uma cidade sombria, tomada pela violência e pela desigualdade social. Após ser agredido por três executivos ricos no metrô, Arthur os mata. O assassinato inicia um movimento de revolta contra a elite em Gotham e o palhaço se torna um herói entre o povo. O filme ganhou dois Globos de Ouro, nas categorias Melhor Trilha Sonora Original e Melhor Ator em Filme de Drama para Joaquin Phoenix.

Era uma Vez em… Hollywood (Quentin Tarantino) Em Los Angeles, durante a década de 1960, Rick Dalton é um ator de TV que busca fazer sucesso no cinema, mas não consegue nenhum papel de destaque. Seu melhor amigo é Cliff Booth, que também trabalha como seu motorista e dublê. O diretor Roman Polanski e a atriz Sharon Tate se mudam para o mesmo condomínio de Dalton, que sonha em fazer amizade com os novos vizinhos para recuperar seu status. Paralelamente a isso, Cliff descobre o rancho onde os seguidores de Charles Manson vivem, mas não imagina o perigo que eles representam. O longa ganhou três Globos de Ouro, incluindo Melhor Filme de Musical ou Comédia.

Rocketman (Dexter Fletcher) O filme conta a trajetória do cantor Reginald Dwight, mais conhecido como Elton John. Desde a infância complicada, fruto do descaso do pai pela família, até o ápice de sua carreira, como astro mundial, nos anos 1970 e 80. O longa também mostra sua parceria influente e duradoura com Bernie Taupin, a relação com o empresário e ex-amante John Reid e suas luta contra a depressão e a dependência química. “Rocketman” venceu o Globo de Ouro em duas categorias: Melhor Ator de Musical ou Comédia para Taron Egerton e Melhor Canção Original para “I’m Gonna Love Me Again”.

Succession (Adam McKay) A série gira em torno da família Roy, dona de um império no ramo das comunicações. Quando o patriarca, Logan, completa 80 anos, sua esposa organiza um almoço em família. A comemoração vai bem até que Logan sofre um infarto e é socorrido às pressas. Diante desse fato, os filhos de Logan iniciam uma intensa disputa pelo poder nas empresas do pai. A guerra expõe as más intenções e a ganância dessa família, que de longe parecia ser perfeita. “Succession” venceu a premiação em duas categorias: Melhor Série de Drama e Melhor Ator em Série de Drama para Brian Cox.

Chernobyl — Minissérie (Johan Renck) Em 1986, uma explosão seguida por um incêndio na Usina Nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, mata milhares de pessoas e se torna a pior catástrofe nuclear da história. Bombeiros e membros das equipes de resgate se sacrificam para salvar a Europa de um desastre ainda maior. Enquanto isso, o cientista Valery Legasoy, a física Ulana Khomyuk e o vice-presidente do conselho de ministros Boris Shcherbina tentam descobrir as causas da explosão. “Chernobyl” ganhou o Globo de Ouro de Melhor Minissérie ou Filme para TV e Melhor Ator Coadjuvante em Minissérie para Stellan Skarsgård.