Batidas Binaurais: três horas de música para melhorar a concentração e a criatividade

Escutar música é uma experiência relaxante, mas existe um tipo de som que promete ir além, melhorando nossa concentração e capacidade criativa. São as chamadas batidas binaurais, compostas por duas ondas de frequências diferentes que são direcionadas separadamente para cada ouvido. Quando o cérebro recebe essas duas frequências, ele tenta harmonizar a diferença, criando um terceiro e único som. Esse esforço da mente resulta em muitos benefícios terapêuticos. O poder das batidas binaurais foi descoberto em 1839, pelo cientista alemão Heinrich Wilhelm Dove. Em 1973, o biofísico norte-americano Gerald Oster deu relevância ao assunto ao publicar várias pesquisas mostrando como essas batidas podem ajudar no diagnóstico de doenças, na concentração e no controle do estresse e da ansiedade. Desde então, os sons binaurais têm sido usados por pessoas que desejam ter maior produtividade e rendimento nos estudos e no trabalho.

Para os que desejam conhecer os benefícios das batidas binaurais, o site Brain Wave Power Music disponibiliza no YouTube uma playlist com três horas de duração. As ondas variam entre Theta, associadas à meditação e ao subconsciente, e Beta, ligadas ao raciocínio e à lógica. De acordo com o site, a playlist foi criada para auxiliar no foco e no aprimoramento da criatividade.

Clique aqui para acessar: Playlist de batidas binaurais para melhorar a concentração e a criatividade