Quatro irmãs repetiram a mesma foto por 43 anos, de 1975 a 2018

O fotógrafo Nicholas Nixon iniciou sua carreira nos anos 1970, fotografando paisagens urbanas. Mas, foi um projeto familiar que o deixou famoso. Em 1975, ele estava visitando a família de sua esposa e perguntou a ela e suas três irmãs se poderia tirar uma foto delas juntas. A fotografia em preto e branco de quatro jovens vestindo roupas de verão foi o resultado. Um ano depois, na formatura de uma das irmãs, Nicholas sugeriu que elas fizessem a mesma pose. Depois de ver a imagem, ele perguntou se poderia repetir a fotografia pelos próximos anos. O projeto, intitulado “The Brown Sisters” perdura por 43 anos, sendo a última foto de 2018. Ao longo da série, é possível ver o amadurecimento das irmãs, que parecem mais unidas e confiantes com o passar dos anos. As imagens foram exibidas em vários museus do mundo e ficaram conhecidas por emocionar os espectadores. Nos últimos anos, algumas exposições foram canceladas, pois Nicholas foi denunciado por seus ex-alunos da Faculdade de Arte e Design de Massachusetts e está sendo investigado por assédio sexual.

1975, New Canaan, Connecticut

1976, Hartford, Connecticut

1977, Cambridge, Massachusetts

1978, Harwich Port, Massachusetts

1979, Marblehead, Massachusetts

1980, East Greenwich, Rhode Island

1981, Cincinnati, Ohio

1982, Ipswich, Massachusetts

1983, Allston, Massachusetts

1984, Truro, Massachusetts

1985, Allston, Massachusetts

1986, Cambridge, Massachusetts

1987, Chatham, Massachusetts

1988, Wellesley, Massachusetts

1989, Cambridge, Massachusetts

1990, Woodstock, Vermont

1991, Watertown, Massachusetts

1992, Concord, Massachusetts

1993, Boston, Massachusetts

1994, Grantham, New Hampshire

1995, Marblehead, Massachusetts

1996, Lexington, Massachusetts

1997, Wellesley Hills, Massachusetts

1998, Falmouth, Massachusetts

1999, Brookline, Massachusetts

2000, Eastham, Massachusetts

2001, Brewster, Massachusetts

2002, Marblehead, Massachusetts

2003, Ipswich, Massachusetts

2004, Cataumet, Massachusetts

2005, Cataumet, Massachusetts

2006, Wellesley, Massachusetts

2007, Cataumet, Massachusetts

2008, Dallas, Texas

2009, Truro, Massachusetts

2010, Truro, Massachusetts

2011, Truro, Massachusetts

2012, Boston, Massachusetts

2013, Truro, Massachusetts

2014, Wellfleet, Massachusetts

2015, Truro, Massachusetts

2016, Truro, Massachusetts

2017, Truro, Massachusetts