As 50 melhores músicas de Prince

50 — The Greatest Romance Ever Sold (1999)

49 — Letitgo (1994)

48 — U Make My Sun Shine (2000)

47 — Dinner With Delores (1996)

46 — Gold (1995)

45 — Batdance (1989)

44 — The Work Pt 1 (2001)

43 — Cinnamon Girl (2004)

42 — I Hate U (1995)

41 — The Truth (1997)

40 — Thieves in The Temple (1990)

39 — Delirious (1983)

38 — Why You Wanna Treat Me So Bad? (1979)

37 — Soft and Wet (1978)

36 — Let’s Work (1981)

35 — The Most Beautiful Girl in The World (1994)

34 — 7 (1992)

33 — Black Sweat (2006)

32 — Screwdriver (2013)

31 — U Got The Look (1987)

30 — I Wish You Heaven (1988)

29 — America (1985)

28 — Dirty Mind (1980)

27 — My Name Is Prince (1992)

26 — Take Me With U (1985)

25 — Guitar (2007)

24 — I Could Never Take The Place of Your Man (1987)

23 — Gotta Stop (Messin’ About) (1981)

22 — I Would Die for You (1984)

21 — Money Don’t Matter 2 Night (1992)

20 — Controversy (1981)

19 — Girls & Boys (1986)

18 — Cream (1991)

17 — Baltimore (2015)

16 — Pop Life (1985)

15 — Let’s Go Crazy (1984)

14 — Head (1980)

13 — Alphabet St (1988)

12 — Little Red Corvette (1983)

11 — Sexy M.F. (1992)

10 — If I Was Your Girlfriend (1987)

9 — I Wanna Be Your Lover (1979)

8 — Mountains (1986)

7 — Sign o’ The Times (1987)

6 — Purple Rain (1984)

5 — 1999 (1982)

4 — Gett Off (1991)

3 — Raspberry Beret (1985)

2 — Kiss (1986)

1 — When Doves Cry (1984)